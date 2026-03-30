15.000 aviones y más de 400.000 pasajeros marítimos para una Semana Santa que regatea el impacto de la guerra

El grueso de la oferta alojativa que Canarias puso en el mercado por la Semana Santa estaba cubierto cuando Donald Trump y Benjamin Netanyahu decidieron atacar Irán. Los efectos que sobre la economía está teniendo esa acción bélica propicia una ocupación cercana al 90%, alimentada por los 15.019 vuelos programados por las compañías aéreas y las cerca de 400.000 butacas dispuestas por las navieras, en este caso para viajar entre islas.

Además, estos días festivos llegan este año de manera temprana, una semana antes que el pasado año. Eso genera una continuidad con la temporada alta que también suma. Es decir, aún no han terminado de irse quienes tienen a las Islas como refugio contra el frío continental.

Destino seguro

Y un factor más. El impacto de la guerra sobre los precios aún no se ha trasladado a las economías familiares y las Islas tienen la ventaja competitiva de aparecer como un destino seguro para quienes ya tenían asumida la inversión de viajar en estos días. Ni las rutas con escala en la península Arábiga -sudeste asiático y Japón- ni Egipto y ni siquiera Turquía están en el radar que señala las preferencias.

La del pasado sábado fue la jornada de mayor trasiego en el conjunto de los aeropuertos canarios. Se registraron 1.638 aterrizajes y despegues para transportar a aquellos viajeros que han tenido la posibilidad de disfrutar de la semana al completo.

La del pasado sábado fue la jornada de mayor trasiego en los aeropuertos canarios

Solo en Gran Canaria se superaron las 500 operaciones (241 nacionales y 266 internacionales) y entre los dos aeródromos tinerfeños superaron las 550, con el del Norte acaparando las conexiones nacionales y el del Sur, las internacionales. 262 se anotaron en Lanzarote y 200 en Fuerteventura, en ambos casos con el mercado internacional como principal proveedor de visitantes.

El retorno

Con jornadas por delante aún para que lleguen los días puramente festivos cuesta hablar del retorno, pero es necesario si se trata de encontrar el segundo día con mayor actividad en las torres de control. Entre el sábado, domingo y lunes próximos se sumarán 4.281 operaciones en las Islas, con el primero de dichos días a la cabeza (1.538).

La salud del motor económico de Canarias está salvo por el momento. Otra cosa es lo que suceda a partir de este momento y si pesará más el favor que concede la lejanía al lugar del conflicto o lo hará la merma de la demanda por las dificultades que el incremento de los precios genera a los hogares.

Entre islas

A pesar de la escasez de plazas, el sector alojativo se apunta una Semana Santa más a la máxima de "siempre hay sitio para los más rezagados". Una afirmación que busca mantener la activa la demanda hasta el último minuto, en especial aquella que se mueve entre islas o, incluso, dentro de cada una de ellas.

En este nicho de mercado, el transporte marítimo gana todo su protagonismo. Naviera Armas espera transportar a entre un 5% y un 8% más de pasajeros que en la última Semana Santa, lo que en valores absolutos sitúa la cifra en el entorno de los 255.000, con las rutas que unen las dos capitales y la que discurre entre Playa Blanca (Lanzarote) y Corralejo como principales.

Naviera Armas espera transportar a entre un 5% y un 8% más de pasajeros que en la última Semana Santa

Por su parte, Fred Olsen prevé superar los 150.000 pasajeros entre el pasado viernes y el próximo domingo. También la ruta Las Palmas de Gran Canaria-Santa Cruz de Tenerife es la gran protagonista, con las conexiones desde La Gomera a Tenerife y desde Fuerteventura a Gran Canaria como grandes escenarios.