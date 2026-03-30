Los nuevos jefes del REF

Uno de los mayores vacíos que había que llenar sobre el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) estaba en las aulas. Hasta mayo de 2025 sólo aparecía fugazmente en dos materias optativas de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Todo cambió a mitad del año pasado. Desde entonces, el profesorado y el alumnado del archipiélago cuentan con un conjunto de materiales didácticos para la enseñanza del fuero isleño desde la etapa de educación infantil hasta segundo de bachillerato.

El trabajo conjunto del Comisionado del REF, José Ramón Barrera, y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, liderada por Poli Suárez, ha permitido poner en marcha el proyecto Edu REF, a través del cual las nuevas generaciones de isleños e isleñas adquieren conocimientos sobre nuestra historia económica y comprenden cómo el REF impacta en su vida diaria. Este proyecto supone un avance significativo para su divulgación entre sus verdaderos protagonistas: la población canaria, que depende de sus medidas para ver cumplida su aspiración de tener un nivel de vida equiparable al del resto del territorio nacional.

El material se compone de 11 situaciones de aprendizaje y un kit de recursos gráficos que plantean un cambio radical respecto a los métodos tradicionales de enseñanza basados en la memorización y la repetición mecánica.

De forma gradual, el itinerario llevará a los estudiantes a familiarizarse con conceptos clave del estatus especial de las islas como la ultraperiferia o la equidad, para profundizar en etapas más avanzadas en sus principales medidas vigentes y analizar su efecto en el empleo, el transporte o el emprendimiento, entre otras actividades económicas. Para amplificar su presencia a diversas asignaturas y niveles educativos, su contenido se ha anclado a la LOMLOE dentro de la línea estratégica de patrimonio canario, que tiene el objetivo de que el alumnado relacione lo que aprende con su entorno, su territorio y sus señas de identidad.

Alumnos del CEIP Isabel La Católica asistentes a la presentación del cuento ‘La Isla Escondida’ en el TEA. | El Día

La transversalidad de las medidas del fuero ha permitido incluirlo en materias como Conocimiento del Medio, Educación Artística, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Historia de Canarias e Inglés. Un avatar llamado ‘Hespe’ es el protagonista de todo el material Edu REF. Comienza siendo una niña y crece adquiriendo conocimientos hasta convertirse en una adolescente crítica y reflexiva, capaz de sumergirse en el devenir económico del archipiélago desde la Conquista hasta el Real Decreto de Puertos Francos, de 1852, o la aprobación de ley de 1972 que marcó el origen jurídico del régimen actual.

Las situaciones de aprendizaje y el resto de recursos han sido elaborados por un equipo de docentes de diferentes centros educativos de las islas y están disponibles en el aula digital canaria. Este material también está publicado en la web de recursos educativos abiertos digitales (READ) de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, permitiendo que estén a disposición no solo para los centros educativos públicos, concertados y privados del archipiélago sino también para cualquier persona que pueda estar interesada.

Sin duda, uno de los hitos de este proyecto ha sido la elaboración de material didáctico sobre el REF para la infancia. En mayo de 2025 se presentó el cuento ilustrado ‘La isla escondida’, escrito por el tinerfeño Ernesto Rodríguez Abad e ilustrado por el creador palmero Víctor Jaubert. ‘La Isla Escondida’ está dirigida a las niñas y niños de 3 a 6 años. Es el primer título de una trilogía incluida en los recursos de Edu REF y cuenta con materiales didácticos específicos para trabajar su contenido en el aula.

El libro está disponible en versión digital en la web de recursos educativos abiertos de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y ha sido enviado físicamente a todos los CEO (Centro de Educación Obligatoria), CEIP (Centros de Educación Infantil y Primaria), EEI (Escuelas de Educación Infantil) y aulas pediátricas de los hospitales insulares. Además, se ha enviado a las bibliotecas municipales de los 88 municipios de Canarias. También se ha convocado un premio en el festival educativo Cinedfest para hacer una versión animada del cuento.

En paralelo, el comisionado del REF y el área de Educación del Gobierno regional han puesto en marcha la primera formación dirigida a 30.000 docentes de primaria, secundaria, bachillerato y FP de centros públicos del archipiélago. El contenido de la actividad, en la que ya han participado más de un millar de docentes, está estructurado en cuatro módulos que abordan el origen, la evolución y las especificidades del régimen canario. También se hace hincapié en la didáctica para que los docentes transmitan este conocimiento de manera clara y efectiva en el aula.

Durante el último trimestre del curso académico 2024/25, el material se presentó en los CEP (Centros de Formación del Profesorado) del archipiélago y en los meses de septiembre y octubre del presente curso académico 2025/26 el material de Edu REF se presentó dentro del Plan de Formación de Centros (PFC) en 28 establecimientos de primaria, secundaria y bachillerato del archipiélago.

El Comisionado del REF apoya diversos premios escolares que incentivan el conocimiento del fuero isleño. Uno de los certámenes juveniles es ‘#queeselrefparati’, que este año ha abierto su sexta convocatoria. En la última edición, esta iniciativa batió récord de participación con más de 1.200 estudiantes de 3º y 4º de la ESO inscritos y se extendió a todas las islas, al contar por primera vez con la participación de alumnado de La Gomera.

El REF también forma parte, desde 2024, del festival de cine educativo Cinedfest. La creación del premio ‘Ahora sí lo sé, ahora si lo REF’ fue todo un éxito de participación en la duodécima del festival. Presentaron cortometrajes de ficción y vídeos divulgativos sobre el REF colegios e institutos de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.

El trabajo ganador fue un videoclip titulado ‘REF RAP’, elaborado por un grupo de 15 internos del Centro Penitenciario Tenerife II. La pegadiza canción fue creada por jóvenes que cursan estudios de primaria y secundaria a través del CEPA Farola del Mar, de Santa Cruz de Tenerife. El rap premiado explica con lenguaje sencillo, emoción y conciencia social qué es el REF, cómo funciona y por qué es clave para el desarrollo y la equidad en Canarias.