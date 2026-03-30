José Ramón Barrera, Comisionado del REF: «Con la modernización, los trabajadores dejarán de ser los olvidados del REF»

¿Cómo explica usted el REF?

El REF es el conjunto de medidas que derivan de un derecho histórico. Es un patrimonio que tenemos todos los canarios desde hace cinco siglos. Nos lo concedieron cuando Canarias se incorporó a la Corona de Castilla y es una herramienta tan esencial que creo que debemos estar orgullosos de estas siglas.

¿Qué hace falta hacer para que la gente lo sienta como algo propio y lo defienda con uñas y dientes?

Faltan muchas cosas, evidentemente. Algunas las estamos haciendo. La apuesta de este Gobierno por crear la figura del comisionado tiene como objetivo precisamente que el REF deje de estar en los despachos, como algo casi exclusivo para técnicos. Para eso hemos puesto en marcha un ambicioso proyecto divulgativo. Y a la población le empieza a sonar que tenemos unas medidas diferentes a las del resto del territorio nacional y de Europa, que tratan de ponernos en igualdad de condiciones. Algo que en economía se denomina equidad vertical, es decir, tratar de manera distinta a los que somos distintos para ser iguales.

Desde su llegada al Gobierno de Canarias, el REF salió de los despachos y ha entrado de lleno en las aulas.

Así es. Estamos cumpliendo el compromiso que asumimos al inicio de legislatura incorporando su enseñanza a todos los niveles educativos, desde las edades más tempranas hasta la universidad. Cuando empezamos, nos encontramos una encuesta indicaba que el 97% de la población universitaria no conocía el REF, ni siquiera los estudiantes de las disciplinas más afines. Eso significa que los futuros profesionales no lo conocen, pese a que probablemente el día de mañana ocuparán puestos de responsabilidad en los que tendrán que aplicar medidas del REF y defender su cumplimiento. Creo que esto demuestra que imprescindible acercarlo a las nuevas generaciones.

Claro, porque en la vida cotidiana estamos rodeados del REF por todos lados.

Es que, si no fuera por esas medidas que tenemos, Canarias sería muy distinta. Yo entiendo también a la gente cuando se queja de que todo está caro. Pero no caigamos en el error de pensar que no es útil, porque si no lo tuviéramos estaríamos en peores circunstancias. La cesta de la compra sería más cara sin las ayudas al transporte de mercancías, el recibo de la luz y el agua, también. Y en lugar del IGIC al 7% tendríamos un IVA al 21%.

¿Cómo va a conseguir que las medidas lleguen más a los ciudadanos?

Hay que hacerlas accesibles. Hay unas medidas muy potentes que permiten que los negocios que se inician, se renuevan y generan empleo encuentren un aliado en el REF. Pero, ¿qué pasa cuando esos negocios ya no tienen que invertir o no tienen capacidad de crecimiento? Si no hacen esas inversiones, no tienen incentivos fiscales y acaban siendo tratados igual que en el resto del territorio nacional. Ahí está el problema. Porque se pierde el concepto clave del fuero. No nos tienen que compensar solo por invertir, nos deben compensar por vivir y trabajar en Canarias. Eso sucede en modelos como Ceuta y Melilla, o como ahora en La Palma, donde se ha reducido el IRPF sin necesidad de invertir. Ese modelo sí llegaría directamente a la población.

¿Y los trabajadores?

Con la modernización del REF que queremos sacar adelante, los trabajadores van a dejar de ser los olvidados del REF. Hoy, desde el punto de vista fiscal no existen. Un trabajador en Canarias no está en las mismas circunstancias que otro en la Península, pero no se compensa en su fiscalidad. Desde el Comisionado estamos trabajando para que los trabajadores de las islas vean mes a mes en su nómina esa compensación a través de una reducción del IRPF. Así, el REF llegará de forma directa a toda la ciudadanía.

Una de sus propuestas, que ya está en vigor, busca aumentar la oferta de viviendas en alquiler. ¿En qué consiste?

Así es. Con esta medida logramos canalizar una bolsa de recursos, que proviene de los beneficios de las empresas, a los que el REF les ofrece un descuento de impuestos si se utilizan para invertir en distintos aspectos del negocio. Esto es la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC). Lo que hemos hecho para paliar la emergencia habitacional que sufren las islas es incorporar a los supuestos de la RIC la construcción, rehabilitación y compra de vivienda destinada al alquiler. Creo que si conseguimos que se construya un edificio gracias a a esta medida del REF, también tendríamos que pedir que se ponga un cartel que lo comunique, como se hace con los fondos europeos. Así la gente entenderá que ese derecho le está ayudando.

¿Hasta qué punto puede ayudarnos el régimen a darle la vuelta a los indicadores de bienestar de Canarias?

Si queremos resultados distintos no podemos seguir haciendo lo mismo. Estamos en un mundo de aceleración tecnológica, en el que la IA está transformándolo todo, y nuestras empresas siguen atrapadas en la era del fax con las herramientas que les ofrece hoy el REF. Porque los incentivos fiscales que tenemos para impulsar nuestra economía fueron diseñados a principios del noventa. La sociedad y la manera de hacer negocios han cambiado muchísimo. Lo que estamos proponiendo es que se actualicen.

La transformación tecnológica es indudable, pero ¿en qué debe cambiar la política fiscal que impulsa el REF para adaptarse a este nuevo escenario?

Las necesidades son otras. En los noventa hacían falta centros comerciales, naves industriales, infraestructuras, hoteles… Ya no hace falta seguir incentivando este tipo de inversiones y si lo seguimos haciendo la curva de productividad seguirá cayendo y con ella el bienestar. Por tanto, lo que hace falta ahora es aprovechar todo ese capital, todo ese ladrillo que ya tenemos, y dirigir la inversión a la investigación, al conocimiento. Tenemos que incentivar el otro recurso productivo: el capital humano. ¿Por qué no incorporamos una medida del REF que vaya a incentivar el capital humano? ¿Por qué no incentivamos a las empresas que retengan su beneficio para invertirlo en sus trabajadores? Pues eso es lo que estamos definiendo.