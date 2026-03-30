Gasolineras más baratas hoy en Santa Cruz de Tenerife: dónde repostar gasoil y gasolina al mejor precio este lunes

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Icod de los Vinos, isla de Tenerife, estación RED DE COMBUSTIBLES CANARIOS de CAMINO LA PITERA, 10. Allí tiene un precio de 1,309€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio EESS OCÉANO LA AZADILLA en Los Realejos, isla de Tenerife, Carretera Los Realejos - Icod km 10, donde el precio del Gasóleo A es de 1,339€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N del municipio de Arafo es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,239€. La segunda opción más económica de la provincia está en Arafo, en la isla de Tenerife, estación H2EXAGON ARAFO de POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, donde la Gasolina 95 está a 1,249€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, lunes 30 de marzo, con Gasolina 98, la estación EESS OCÉANO LA AZADILLA de Los Realejos en la isla de Tenerife, Carretera Los Realejos - Icod km 10, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,299€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Los Realejos, isla de Tenerife, en POLIGONO LA GAÑANÍA, 6. Allí, la estación OCÉANO LOS REALEJOS tiene la Gasolina 98 a 1,299€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Tenerife

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Los Realejos, Carretera Los Realejos - Icod km 10, a la gasolinera EESS OCÉANO LA AZADILLA, donde el litro está a 1,299€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Los Realejos, POLIGONO LA GAÑANÍA, 6, en la OCÉANO LOS REALEJOS, que está a 1,299€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Icod de los Vinos, en la estación RED DE COMBUSTIBLES CANARIOS en CAMINO LA PITERA, 10, donde el diésel está a 1,309€ el litro. La segunda mejor opción está en Los Realejos, a 1,339€ el litro en EESS OCÉANO LA AZADILLA en Carretera Los Realejos - Icod km 10.

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy lunes 30 de marzo, está en Arafo, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,239€ el litro. La otra opción está en Arafo, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, a 1,249€ el litro en la estación H2EXAGON ARAFO.

La gasolina más barata de este lunes en La Palma

La estación de PCAN en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,545€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la estación DISA a 1,565€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,399€ el litro.

La Palma tiene hoy, lunes 30 de marzo, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,385€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Fuencaliente de la Palma, PCAN, en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde el litro está a 1,409€.

La gasolina más barata de este lunes en El Hierro

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,465€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,529€ el litro.

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,573€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,619€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,779€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,779€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en La Gomera

La Gomera tiene hoy, lunes 30 de marzo, la Gasolina 95 más barata en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO a 1,555€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en San Sebastián de la Gomera, SAN SEBASTIAN, en Avenida de Colón, donde el litro está a 1,579€.

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Alajeró en Carretera TF-713 km 38 tiene un precio de 1,645€ el litro.

La estación de OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,695€ el litro. Otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación SAN SEBASTIAN a 1,699€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Santa Cruz de Tenerife

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 1,382€ el litro. La estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es una segunda opción barata para el gasoil, 1,382€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,319€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación TGAS-TU TRÉBOL, en Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,320€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL, en Polígono Industrial El Mayorazgo, donde está a 1,280€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 1,299€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en San Cristóbal de La Laguna

La estación OCÉANO TACO del municipio de San Cristóbal de La Laguna en CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece hoy, lunes 30 de marzo, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio OCÉANO, que ofrece el mismo carburante a 1,299€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

La estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece el gasoil a 1,399€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 1,399€ el litro en la estación OCÉANO en Carretera TF-111 km 8.

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación PCAN, en Avenida Los Menceyes, 223, donde encontrarás a 1,415€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera TGAS LOS BALDÍOS también ofrece la Gasolina 98 a 1,434€ el litro en Carretera TF-265 km 2.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [30/03/2026 8:11:37]