Los expertos lo tienen claro: Hacienda beneficia a los contribuyentes de Tenerife que ganen menos de 20.000 euros al año

En apenas unos días arrancará la campaña de la Renta 2026. Será el próximo miércoles 8 de abril cuando la Agencia Tributaria abra el plazo para acceder al borrador online de la declaración correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Aunque muchas personas no están obligadas a presentarla, los expertos recomiendan hacerlo para poder beneficiarse de determinadas deducciones y evitar perder posibles devoluciones.

Los trabajadores con ingresos bajos son un colectivo que no tienen la obligación de presentar la declaración, pero ahora la situación ha cambiado, porque aunque la Agencia Tributaria les libre, los expertos les recomiendan hacerla.

Lucía Feijoo Viera

El abogado laboralista Andrés Millán, advierte del límite que marca la diferencia: "Casi toda la gente que haya ganado menos de 20.000 euros debería presentar la declaración para aprovecharse de deducciones que pueden suponer un dinero importante".

La deducción que cambia la Renta

Esta deducción varía en función de los ingresos y puede alcanzar hasta 591 euros en determinados casos. En la práctica, cuanto menor es el salario, mayor es el beneficio fiscal. Sin embargo, existe un requisito para poder aplicarla. Es necesario presentar la declaración de la Renta, aunque legalmente no se esté obligado a hacerlo.

Para el ejercicio correspondiente a 2025 el límite para aplicar esta ventaja fiscal se sitúa en torno a los 18.276 euros anuales, con un beneficio máximo aproximado de 340 euros.

Muchos contribuyentes pierden dinero

El problema es que una gran parte de los trabajadores con ingresos bajos no presenta la declaración porque cree que no está obligado. Esa decisión puede suponer renunciar a una devolución. Este cambio ha llevado a que asesores fiscales recomienden revisar cada caso individualmente. "No hacer la Renta ya no siempre es la mejor opción", advierte Andrés Millán.

Además de esta deducción estatal, existen bonificaciones autonómicas que pueden incrementar la devolución final. Dependiendo de la comunidad autónoma, los contribuyentes pueden beneficiarse de incentivos adicionales relacionados con vivienda, familia o situación laboral.

La normativa permite rectificar y reclamar devoluciones de hasta cuatro ejercicios fiscales anteriores si no se aplicaron deducciones correctamente.

Ahora, miles de trabajadores con salarios inferiores a 20.000 euros, hacer la Renta puede convertirse en una oportunidad para recuperar dinero.