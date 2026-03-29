Gasolineras de la provincia de Santa Cruz de Tenerife: dónde encontrar la Gasolina 95 más económica este domingo

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, domingo 29 de marzo, son los siguientes.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a Arafo, en la isla de Tenerife, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, donde la gasolinera PLENERGY tiene la Gasolina 95 a 1,239€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación H2EXAGON ARAFO de Arafo, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 1,249€.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación RED DE COMBUSTIBLES CANARIOS de Icod de los Vinos, CAMINO LA PITERA, 10, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 1,309€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,339€ el litro en la estación de servicio EESS OCÉANO LA AZADILLA de Los Realejos, Carretera Los Realejos - Icod km 10, en la isla de Tenerife.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Los Realejos, Carretera Los Realejos - Icod km 10, con la Gasolina 98 a 1,299€ el litro en la estación de servicio EESS OCÉANO LA AZADILLA. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la OCÉANO LOS REALEJOS de la isla de Tenerife, en Los Realejos, POLIGONO LA GAÑANÍA, 6, con un precio de 1,299€ el litro de Gasolina 98.

La gasolina más barata de este domingo en Tenerife

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio RED DE COMBUSTIBLES CANARIOS de Icod de los Vinos en CAMINO LA PITERA, 10 tiene un precio de 1,309€ el litro.

La estación de EESS OCÉANO LA AZADILLA en Los Realejos, Carretera Los Realejos - Icod km 10, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,299€ el litro. Otra opción está en Los Realejos, POLIGONO LA GAÑANÍA, 6, en la estación OCÉANO LOS REALEJOS a 1,299€ el litro.

Tenerife tiene hoy, domingo 29 de marzo, la Gasolina 95 más barata en Arafo, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,239€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en Arafo, H2EXAGON ARAFO, en POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, donde el litro está a 1,249€.

La gasolina más barata de este domingo en La Palma

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,399€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 en Fuencaliente de la Palma a 1,515€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Fuencaliente de la Palma, en la estación de servicio PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,545€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA en Avenida los Indianos de Santa Cruz de la Palma a 1,565€ el litro.

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,385€ el litro, seguida por la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 del municipio de Fuencaliente de la Palma a 1,409€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en El Hierro

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,573€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,619€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,779€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,779€ el litro.

Para llenar el tanque hoy domingo 29 de marzo con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,465€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,529€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en La Gomera

El gasoil más barato lo encontraremos en Alajeró, en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38, donde el diésel está a 1,645€ el litro. La segunda mejor opción está en Vallehermoso, a 1,655€ el litro en ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1.

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy domingo 29 de marzo, está en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO, donde está a 1,555€ el litro. La otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, a 1,579€ el litro en la estación SAN SEBASTIAN.

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta Alajeró, Carretera TF-713 km 38, a la gasolinera OCÉANO PLAYA SANTIAGO, donde el litro está a 1,695€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la SAN SEBASTIAN, que está a 1,699€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Santa Cruz de Tenerife

La estación TGAS-TU TRÉBOL del municipio de Santa Cruz de Tenerife en Polígono Industrial El Mayorazgo ofrece hoy, domingo 29 de marzo, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 1,299€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

Para la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde encontrarás a 1,319€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera TGAS-TU TRÉBOL también ofrece la Gasolina 98 a 1,320€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo ofrece el gasoil a 1,382€ el litro, siendo el diésel más barato de Santa Cruz de Tenerife, mientras que se puede conseguir a 1,382€ el litro en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este domingo en San Cristóbal de La Laguna

En cuanto a la Gasolina 98, la estación PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,415€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS LOS BALDÍOS en Carretera TF-265 km 2 a 1,434€ el litro.

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este domingo 29 de marzo está en la estación de servicio OCÉANO TACO a 1,399€ el litro de diésel en CALLE SANTA AMELIA, 20. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO a 1,399€ el litro de Gasóleo A en Carretera TF-111 km 8.

La estación OCÉANO TACO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de CALLE SANTA AMELIA, 20, a 1,299€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación OCÉANO a 1,299€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.