Con más de tres décadas de historia, Bernardos Manufactura de Mermeladas S.L., se ha ganado un lugar destacado en Canarias por sus mojos, confituras, licores y ginebras. Esta empresa familiar asociada a ASINCA distribuye sus productos directamente en las ocho islas, estando presente en supermercados, tiendas gourmet, aeropuertos y centros turísticos, garantizando un contacto cercano con el mercado local y un control total sobre la calidad.

Su compromiso con la materia prima local es una de sus señas de identidad. Siempre que es posible, los ingredientes provienen de proveedores canarios, reforzando la economía insular y reduciendo la dependencia de productos importados. La empresa mantiene una plantilla estable y gestiona el negocio pensando en el largo plazo. Al ser familiar, la presión por maximizar beneficios trimestrales queda relegada a un segundo plano, lo que permite tomar decisiones más rápidas y estratégicas en beneficio de la calidad y sostenibilidad.

Sabores locales con tres décadas de historia y compromiso

La empresa, radicada en Lanzarote, también integra prácticas sostenibles en su operación. Ha incorporado vehículos eléctricos a su flota, participa activamente en el sistema Punto Verde y prioriza envases reciclables. Aunque aún trabajan en formalizar la medición de su huella de carbono, el compromiso con la sostenibilidad es evidente y creciente. La empresa colabora con otros negocios siempre que el producto local sea el eje de la colaboración, reforzando redes productivas canarias.

No son los más grandes del sector, pero esta condición les permite mantener un control exhaustivo de sus procesos y reinvertir el dinero generado en la propia economía insular. Con tres décadas de experiencia, Bernardos Manufactura de Mermeladas sigue demostrando que el compromiso con Canarias se demuestra con hechos, ofreciendo empleo estable y productos que representan la identidad gastronómica del archipiélago.

Bernardos sigue creciendo con sentido, reforzando la economía local, generando empleo estable y llevando la excelencia de lo canario a cada rincón de las islas.