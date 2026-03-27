Gasolineras de la provincia de Santa Cruz de Tenerife: dónde encontrar la Gasolina 95 más económica este viernes 27 de marzo

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para llenar tu vehículo hoy, viernes 27 de marzo, con Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,319€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Los Realejos, isla de Tenerife, en Carretera Los Realejos - Icod km 10. Allí, la estación EESS OCÉANO LA AZADILLA tiene la Gasolina 98 a 1,319€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N del municipio de Arafo es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,239€. La segunda opción más económica de la provincia está en Arafo, en la isla de Tenerife, estación H2EXAGON ARAFO de POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, donde la Gasolina 95 está a 1,249€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Icod de los Vinos, isla de Tenerife, estación RED DE COMBUSTIBLES CANARIOS de CAMINO LA PITERA, 10. Allí tiene un precio de 1,309€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PLENERGY en Arafo, isla de Tenerife, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, donde el precio del Gasóleo A es de 1,339€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Tenerife

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, a la gasolinera CANARY OIL, S.L., donde el litro está a 1,319€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Los Realejos, Carretera Los Realejos - Icod km 10, en la EESS OCÉANO LA AZADILLA, que está a 1,319€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Icod de los Vinos, en la estación RED DE COMBUSTIBLES CANARIOS en CAMINO LA PITERA, 10, donde el diésel está a 1,309€ el litro. La segunda mejor opción está en Arafo, a 1,339€ el litro en PLENERGY en CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N.

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy viernes 27 de marzo, está en Arafo, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,239€ el litro. La otra opción está en Arafo, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, a 1,249€ el litro en la estación H2EXAGON ARAFO.

La gasolina más barata de este viernes en La Palma

La estación de PCAN en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,545€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la estación DISA a 1,565€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,399€ el litro.

La Palma tiene hoy, viernes 27 de marzo, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,385€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Fuencaliente de la Palma, PCAN, en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde el litro está a 1,409€.

La gasolina más barata de este viernes en El Hierro

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,769€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,769€ el litro.

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,465€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,519€ el litro.

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,573€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,609€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este viernes en La Gomera

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio SAN SEBASTIAN de San Sebastián de la Gomera tiene el carburante Gasolina 98 a 1,689€ el litro en Avenida de Colón. En San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,689€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 27 de marzo con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta Alajeró, Carretera TF-713 km 38 a la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO para llenar el tanque por 1,555€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Sebastián de la Gomera, a Avenida de Colón, donde la estación de SAN SEBASTIAN ofrece la Gasolina 95 a 1,569€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en Alajeró, estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38, donde sale a 1,645€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en San Sebastián de la Gomera, estación de SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, donde se puede encontrar el gasoil a 1,649€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 98 más barata está en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,319€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación TGAS-TU TRÉBOL, en Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,320€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio GMOIL, en Calle Laura Grote de la Puerta, 2, donde está a 1,279€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Polígono Industrial El Mayorazgo, en la estación TGAS-TU TRÉBOL que tiene la Gasolina 95 a 1,280€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 1,382€ el litro. La estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es una segunda opción barata para el gasoil, 1,382€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en San Cristóbal de La Laguna

El diésel más barato está en PCAN, a 1,381€ el litro, situada en Avenida Los Menceyes, 223. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO TACO que ofrece el gasoil a 1,399€ el litro en Gasóleo A en CALLE SANTA AMELIA, 20.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,394€ el litro, en Avenida Los Menceyes, 223 en la estación de servicio PCAN. La estación TGAS LOS BALDÍOS ofrece la segunda mejor opción, a 1,434€ el litro, en Carretera TF-265 km 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, viernes 27 de marzo, está en la estación de servicio PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 a 1,278€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,279€ el litro.

Puedes consultar los precios de los carburantes de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Disponemos de los precios actualizados de todas las gasolineras de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [27/03/2026 8:10:00]