¿Hiciste la 'mili' cuando eras joven? La Seguridad Social confirma que puedes añadir meses de cotización para tu pensión

La mili estuvo vigente hasta 2001, y durante ese tiempo, miles de jóvenes españoles tuvieron que cumplir con el servicio militar obligatorio, lo que les impidió trabajar y, por lo tanto, cotizar para su futura pensión. Esta situación afectó directamente a su vida laboral y a los años cotizados, lo que impactó en la pensión que recibirían en su retiro. Sin embargo, esto se puede solucionar ahora gracias a una ventaja que ofrece la Seguridad Social.

Los afectados deben tener claro que la mili no sirve para cobrar más dinero, pero sí puede convertirse en un elemento decisivo para quienes quieren retirarse antes de la edad legal.

Un año extra, pero solo si lo necesitas

La normativa permite sumar el tiempo del servicio militar o de la prestación social sustitutoria, aunque con un límite claro, como máximo se puede añadir un año de cotización.

Ese tiempo actúa como un comodín que solo se aplica cuando el trabajador no alcanza el mínimo exigido para determinados tipos de jubilación. Es decir, no suma automáticamente, sino que se utiliza únicamente si hace falta.

La Seguridad Social restringe este beneficio a tres situaciones concretas:

La jubilación anticipada voluntaria , que exige al menos 35 años cotizados.

, que exige al menos 35 años cotizados. La jubilación anticipada involuntaria , que requiere un mínimo de 33 años.

, que requiere un mínimo de 33 años. La jubilación parcial, vinculada a la reducción de jornada.

Fuera de estos supuestos, el tiempo de la mili no tiene efecto. Esto significa que quienes se jubilen a la edad ordinaria no podrán utilizarlo para mejorar su pensión ni aumentar su base de cálculo.

Esta ventaja sirve para cubrir el tiempo que falta hasta alcanzar el mínimo legal. Por ejemplo, un trabajador que quiera jubilarse de forma anticipada y tenga 34 años cotizados podrá utilizar hasta un año de la mili para alcanzar los 35 exigidos. Sin ese recurso, tendría que seguir trabajando hasta completar ese periodo.

Lucía Feijoo Viera

Sin embargo, si ya se supera el mínimo requerido, este tiempo no aporta ningún beneficio adicional. No reduce penalizaciones ni incrementa la cuantía de la pensión.

¿Cómo se solicita el año de cotización a la Seguridad Social?

A diferencia de otros datos laborales, este tiempo no aparece automáticamente en el historial de la Seguridad Social. El trabajador debe solicitarlo pidiendo un certificado al Ministerio de Defensa que acredite el periodo exacto del servicio militar. Este documento es imprescindible y sustituye a la antigua cartilla militar, que ya no tiene validez a estos efectos.

Una vez obtenido, debe presentarse junto con la solicitud de jubilación para que la Seguridad Social lo tenga en cuenta en el cálculo.

Este mecanismo sigue siendo poco conocido para los trabajadores, aunque lleva años en funcionamiento. Cuando cada año cotizado cuenta, conocer este tipo de opciones te permite jubilarse antes o tener que prolongar la vida laboral varios meses más.