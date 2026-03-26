La Gasolina 95 más barata de Tenerife este jueves

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta Icod de los Vinos, en la isla de Tenerife. Allí, la estación RED DE COMBUSTIBLES CANARIOS de CAMINO LA PITERA, 10, tiene el gasoil a 1,309€ el litro. En La Guancha, Tenerife, la estación de servicio DISA STO DOMINGO, Avenida Ocho de Agosto, 37, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,346€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, jueves 26 de marzo, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en Arafo, en la estación de servicio PLENERGY, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, donde la Gasolina 95 está a 1,239€ el litro. La estación H2EXAGON ARAFO de Arafo en la isla de Tenerife, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo tiene la Gasolina 98 a 1,319€ el litro. También puedes optar por la estación EESS OCÉANO LA AZADILLA, de Los Realejos en la isla de Tenerife, Carretera Los Realejos - Icod km 10, con la Gasolina 98 a 1,319€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Tenerife

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio RED DE COMBUSTIBLES CANARIOS de CAMINO LA PITERA, 10 en el municipio de Icod de los Vinos a 1,309€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA STO DOMINGO de Avenida Ocho de Agosto, 37 en La Guancha a 1,346€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, a 1,319€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación EESS OCÉANO LA AZADILLA en Carretera Los Realejos - Icod km 10 de Los Realejos a 1,319€ el litro.

La estación PLENERGY de CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N en el municipio de Arafo es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 1,239€ el litro, seguida por la estación H2EXAGON ARAFO de POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N del municipio de Arafo a 1,249€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,399€ el litro. La segunda mejor opción está en Fuencaliente de la Palma, a 1,505€ el litro en PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy jueves 26 de marzo, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,385€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,409€ el litro en la estación PCAN.

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,525€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la DISA, que está a 1,565€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,745€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,745€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,543€ el litro.

El Hierro tiene hoy, jueves 26 de marzo, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,445€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Valverde, DISA VALVERDE, en Calle de la Constitución, 22, donde el litro está a 1,545€.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de Alajeró, en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38, a 1,685€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1 de Vallehermoso a 1,685€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 en el municipio de Alajeró a 1,635€ el litro. La segunda opción más barata es la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Carretera Los Apartaderos km 1 en Vallehermoso a 1,635€ el litro de Gasóleo A.

La estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 en el municipio de Alajeró es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,545€ el litro, seguida por la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Carretera Los Apartaderos km 1 del municipio de Vallehermoso a 1,545€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Santa Cruz de Tenerife

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este jueves 26 de marzo está en la estación de servicio GMOIL a 1,379€ el litro de diésel en Calle Laura Grote de la Puerta, 2. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 1,382€ el litro de Gasóleo A en Calle Subida al Mayorazgo.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,319€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo a 1,320€ el litro.

La estación GMOIL es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de Calle Laura Grote de la Puerta, 2, a 1,279€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,280€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este jueves en San Cristóbal de La Laguna

La estación de servicio PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 ofrece el gasoil a 1,381€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 1,382€ el litro en la estación OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20.

La estación PCAN del municipio de San Cristóbal de La Laguna en Avenida Los Menceyes, 223 ofrece hoy, jueves 26 de marzo, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio OCÉANO TACO, que ofrece el mismo carburante a 1,279€ el litro en CALLE SANTA AMELIA, 20.

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación PCAN, en Avenida Los Menceyes, 223, donde encontrarás a 1,394€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO TACO también ofrece la Gasolina 98 a 1,395€ el litro en CALLE SANTA AMELIA, 20.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [26/03/2026 8:16:28]