Si eres hombre y pensionista, la Seguridad Social podría devolverte hasta 15.000 euros tras esta sentencia del Tribunal Supremo

Los pensionistas canarios que cumplan determinados requisitos pueden reclamar la devolución de una ayuda que no cobraron durante años. Se trata del antiguo complemento de maternidad en la pensión, posteriormente sustituido por el complemento para reducir la brecha de género. Varias sentencias del Tribunal Supremo han reconocido el derecho de muchos hombres pensionistas a percibirlo con efectos retroactivos, al considerar discriminatorio que se excluyera a los padres en las mismas condiciones que a las madres.

La resolución del alto tribunal es muy favorable, porque los beneficiarios, además de los atrasos, logran una subida mensual de por vida y una indemnización adicional. Estas reclamaciones se han convertido en uno de los procedimientos más favorables para los ciudadanos.

El error fue de la Seguridad Social

El origen de todo el problema está en el complemento de maternidad, introducido en 2016. Esta ayuda aumentaba la pensión de las mujeres con hijos, pero dejaba fuera a los hombres en la misma situación. La justicia europea corrigió esta diferencia al considerar que era discriminatoria. A partir de ahí, tanto el Tribunal Supremo han consolidado el derecho de los hombres a reclamarlo con efectos retroactivos.

Más tarde, el Gobierno creó el complemento de brecha de género en 2021, pero volvió a establecer condiciones más duras para los hombres. De nuevo, los tribunales han considerado que ese trato desigual no es válido.

¿Cuánto dinero puede devolverte la Seguridad Social?

Las cantidades no son fijas, pero los casos más habituales se mueven entre los 3.000 y los 15.000 euros, dependiendo de la pensión y los años reclamados. El dinero se divide en tres bloques:

Atrasos acumulados

Es la parte más importante. La Seguridad Social debe pagar todo lo que no abonó desde el momento en que se concedió la pensión.

Entre 2016 y 2021: se aplica un incremento del 5%, 10% o 15% según el número de hijos

se aplica un incremento del según el número de hijos Desde 2021: se trata de una cuantía fija que ronda los 36,90 euros al mes por hijo en 2026

Un pensionista con dos hijos y una pensión media puede superar fácilmente los 8.000 euros en atrasos.

Indemnización adicional de 1.800 euros

Si la Seguridad Social rechazó inicialmente la solicitud y el afectado tuvo que acudir a los tribunales, el Tribunal Supremo ha fijado una compensación de 1.800 euros por daños y perjuicios.

Subida mensual de por vida

Una vez reconocido el derecho, la pensión se incrementa de forma permanente, lo que supone entre 50 y 100 euros más al mes en muchos casos.

Requisitos para poder reclamar la devolución del complemento de la Seguridad Social

No todos los pensionistas pueden acceder al dinero, pero el perfil más claro es muy concreto:

Ser hombre y padre de uno o más hijos

Cobrar una pensión contributiva: jubilación, viudedad o incapacidad permanente

Haber accedido a la pensión a partir de 2016

Tras este primer paso, se abren dos maneras de cobrar la ayuda según el periodo afectado.

Entre 2016 y febrero de 2021:

Se exigen al menos dos hijos

Es el caso más favorable: los tribunales reconocen el derecho casi automáticamente

Incluso ambos progenitores pueden cobrar el complemento

Desde febrero de 2021 en adelante:

Basta con un hijo

Solo uno de los progenitores puede cobrarlo

Se exige demostrar que la carrera laboral se vio afectada, aunque este punto está siendo cuestionado por los tribunales

Cómo solicitar la devolución paso a paso

El proceso comienza siempre por la vía administrativa, aunque en muchos casos termina en los juzgados.

Presentar solicitud a la Seguridad Social: Se puede hacer online, presencial o por correo. Es necesario aportar: DNI, libro de familia o certificados de nacimiento y resolución de la pensión. Esperar respuesta o silencio administrativo: Lo habitual es que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) deniegue la petición o no responda. Presentar reclamación previa: Es un paso obligatorio antes de acudir a los tribunales. Demanda judicial: Aquí es donde la mayoría de los casos se ganan. Los jueces están fallando de forma sistemática a favor de los pensionistas.

A pesar del alto volumen de sentencias, miles de pensionistas todavía no han reclamado este complemento. La clave está en revisar la fecha de jubilación y el número de hijos, ya que en muchos casos el derecho sigue intacto.