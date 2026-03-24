Quién es quién entre los siete consejeros independientes de Indra que deciden el futuro de Escribano

Indra encara esta semana como una de las más importantes de los últimos meses tras su fusión frustada con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Este miércoles por la tarde se reunirá su consejo de administración con la continuidad de su presidente Ángel Escribano encima de la mesa después de que haya quebrado la confianza de su máximo accionista, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), es decir, el Gobierno, que controla el 28% de las acciones. El empresario madrileño salvó el 'match-ball' el pasado viernes tras su cita en Moncloa con la mano derecha de Pedro Sánchez en asuntos empresariales, Manuel de la Rocha, pero mañana se verá las caras con los consejeros del brazo inversor del Estado y el resto de accionistas como Sapa o su también aliado hasta ahora, Amber Capital, del francés Joseph Oughourlian, que además maneja el 30% del Grupo Prisa. La realidad es que el Gobierno necesita sumar una mayoría de votos en el capital, el 51%, para conseguir su objetivo.

Sobre esto, las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO apuntan que la clave del futuro de Escribano al frente de Indra quedará en buena medida en manos del bloque de consejeros independientes del grupo, una nómina de perfiles con amplia trayectoria en sectores como las telecomunicaciones, la banca, la industria, la aeronáutica y el capital riesgo. Escribano parte obviamente con su voto asegurado, además del de su hermano Javier en representación de EM&E y el del consejero de Amber Capital, Pablo Jiménez de Parga. Enfrente, cuatro votos contrarios: los tres de los representantes de SEPI, Juan Moscoso, Antonio Cuevas y Miguel Sebastián, y el de Sapa, Jokin Aperribay, quien desde el primer momento se mostró contrario a la fusión. Con las fuerzas igualadas, la gran incógnita es lo que harán los siete vocales independientes. ¿Conseguirá Escribano seguir adelante pese a tener en contra a la Sepi? ¿Quiénes son los siete consejeros independientes?

Consejeros veteranos

En primer lugar, hay que hablar de los consejeros más vetaranos. Virginia Arce, vicepresidenta y consejera coordinadora de Indra, lleva en la compañía desde octubre de 2022, antes incluso del aterrizaje de los hermanos Escribano en la cotizada. Aporta al consejo un perfil muy ligado a la auditoría, el control financiero y el gobierno corporativo. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, desarrolló la mayor parte de su carrera en PwC, firma en la que asumió distintas responsabilidades de primer nivel, entre ellas su incorporación al Comité Ejecutivo de Auditoría, la dirección global de auditoría para el sector de tecnología, medios y telecomunicaciones (TMT) y la responsabilidad de Capital Humano. Entre 2017 y 2022 fue socia global de la auditoría de Telefónica. Su trayectoria incluye además experiencia en auditoría de grandes grupos cotizados y multinacionales, riesgos financieros, sostenibilidad, control interno, salidas a bolsa, estrategia y transacciones, así como en gestión y desarrollo del talento. También fue consejera de Gigas Hosting y miembro de sus comisiones de Auditoría y de Nombramientos y Retribuciones.

Otra veterana del consejo de la tecnológica es Belén Amatriain, que llegó a la compañía en noviembre de 2022. Amatrain ha sido una de las voces más críticas en el consejo contra la fusión entre Indra y EM&E y su carrera ha estado estrechamente ligada a Telefónica, donde se incorporó en 1997. En la operadora llegó a ocupar puestos de máxima responsabilidad, como la dirección global de marketing, fue CEO de Telefónica Móviles España y de Telefónica de España, tanto en fijo como en móvil. También participó en la salida a bolsa de la compañía. Fuera de Telefónica, ha sido consejera independiente de Capital Radio, Evo Banco, SolidQ y la postal CTT Correios de Portugal. En la actualidad, además de su puesto en Indra, es consejera independiente de Prim y Faes Farma.

La nómina de consejeros veteranos se completa con Bernardo Villazán, que dimitió en verano de la comisión 'ad hoc' que pilotaba la fusión frustrada alegando "razones personales". Ingeniero con una extensa carrera internacional en empresas tecnológicas e industriales. Inició su trayectoria como ingeniero de sistemas en SAINCO en Estados Unidos y más adelante ocupó puestos de responsabilidad en Sun Microsystems, donde dirigió la Internet Business Unit. También fue presidente ejecutivo de Lucent Technologies Iberia y director de marketing de Alcatel Lucent con competencias en Europa, América Latina, Oriente Medio, África e India, especialmente en telecomunicaciones, industria y defensa. Posteriormente desempeñó cargos ejecutivos en SiTech Finanzauto, Grupo Daorje e Ingeniatrics Technologies. Como consejero, ha acumulado experiencia en firmas como Antolin, Telvent GiT, Abengoa Solar, Grupo Lantero, Raona Enginyers, Group IPS y PackBenefit.

Los recién llegados

Tras estos vocales se encuentran independientes que llegaron en Indra el pasado año tras una profunda remodelación del consejo. Arancha Díaz-Lladó preside la Comisión de Sostenibilidad, Tecnología e Innovación y forma parte de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. Es miembro del consejo de administración de la compañía catalana de bingos y casinos Cirsa. A lo largo de su trayectoria ha ocupado responsabilidades en Telefónica, donde fue directora de Innovación Sostenible y Diversidad y directora de Asuntos Institucionales Globales y para América Latina. También ha colaborado como consultora con varias agencias de Naciones Unidas, la Comisión Europea y la Cámara de Comercio de Madrid. Su currículum incluye igualmente su paso por el Consejo Rector de ATAM y por distintos órganos vinculados al sector de las telecomunicaciones en Latinoamérica.

Teresa Busto aporta un perfil marcadamente industrial y tecnológico, con una larga experiencia en el ámbito aeronáutico. Fue vicepresidenta de Airbus y directora de Ingeniería de Fabricación del programa A350 en Toulouse, además de vicepresidenta y directora de la planta de Airbus en Illescas. En la actualidad compagina su puesto como consejera independiente en Indra con otras responsabilidades en Miquel y Costas, MTorres Diseños Industriales, la consultora Entalenta, el comité científico asesor del CSIC y el consejo asesor de Aerospace Sealant Application. Antes también trabajó como ingeniera en Técnicas Reunidas, Empresarios Agrupados y CASA, y fue consejera independiente de Renfe Viajeros y por ello se le vincula al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

En el consejo independiente de Indra también se sienta Eva María Fernández Góngora, que ha desarrollado buena parte de su carrera en American Express. En la firma ocupó cargos como directora financiera en España, vicepresidenta y máxima responsable de evaluación de riesgos financieros y operacionales en Estados Unidos, además de dirigir el área de cumplimiento legal en Reino Unido. Más tarde fue CEO de BNP Paribas en España y trabajó igualmente en el sector de la automoción, con responsabilidades en Mercedes-Benz y Ford en distintos mercados internacionales. En la actualidad es presidenta de la Comisión de Riesgos y Cambio Tecnológico y vocal de la Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad de Banca March, además de formar parte del consejo de administración de OMEL.

Por su parte, Josep Oriol Piña representa un perfil más financiero y de inversión, y algunas fuentes lo vinculan a Junts. De hecho, hay quien dice que los Escribano cuantan con él para que vote a favor de la continuidad de Ángel en la presidencia. Es socio fundador y consejero delegado de Abac Capital, y anteriormente trabajó en Merrill Lynch y Boston Consulting Group. Su trayectoria también incluye cargos institucionales y asociativos de relieve, como la vicepresidencia de Barcelona Global, la presidencia y vicepresidencia de SpainCap, la presidencia del HBS Club de Barcelona o la tesorería de ESADE Alumni. Además, ha formado parte de los consejos de administración de compañías como New Look Retail Holdings y Vueling.

Noticias relacionadas

Con este elenco de perfiles, el bloque de independientes adquiere un peso determinante en cualquier decisión relevante sobre el futuro del presidente de Indra y sobre el equilibrio de poder dentro del consejo de administración en un momento especialmente sensible para la compañía.