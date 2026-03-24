Canarias da el primer paso para regular el uso agrícola de placas solares

Canarias ha iniciado el proceso para regular la implantación de instalaciones agrovoltaicas, un modelo que permite combinar la producción agrícola con la generación de energía solar en una misma superficie. El Gobierno autonómico ha constituido este martes en Tenerife una mesa de trabajo que será la encargada de redactar el futuro reglamento que ordenará este tipo de explotaciones.

El nuevo órgano, impulsado por las consejerías de Transición Ecológica y de Agricultura, reúne a administraciones públicas, organizaciones agrarias, entidades del sector energético y equipos técnicos. Su objetivo es definir un marco normativo que haga compatible el desarrollo de energías renovables con la protección del suelo agrícola en producción.

Impacto en el territorio

La iniciativa llega en un contexto marcado por el crecimiento de proyectos fotovoltaicos en el Archipiélago y el debate sobre su impacto en el territorio. Con la agrovoltaica, el Ejecutivo busca evitar el desplazamiento de la actividad agraria y, al mismo tiempo, avanzar en la descarbonización del sistema energético.

Durante la sesión constitutiva, la viceconsejera de Transición Ecológica, Julieta Schallenberg, defendió que este modelo representa una oportunidad para integrar energía y territorio, al tiempo que contribuye a reforzar la soberanía energética. En la misma línea, el viceconsejero de Sector Primario, Eduardo García Cabello, subrayó la necesidad de garantizar que el desarrollo energético sea compatible con el mantenimiento de la actividad agrícola.

La mesa contará con la participación de organizaciones del sector primario como Asaga, COAG Canarias, Palca y UPA, además de entidades vinculadas a la investigación y las energías renovables, entre ellas el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y la Asociación Canaria de Energías Renovables. También forman parte representantes municipales y del ámbito energético.

Calendario de trabajo

En esta primera reunión se ha definido la estructura de funcionamiento del órgano y un calendario de trabajo para los próximos meses, en los que se abordará la redacción del reglamento.

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El documento deberá establecer las condiciones en las que podrán desarrollarse estas instalaciones, con el objetivo de garantizar el uso agrario del suelo y fijar criterios para la implantación de proyectos que integren ambas actividades. El resultado marcará el margen de crecimiento de la agrovoltaica en Canarias y su papel en la transición energética del Archipiélago.