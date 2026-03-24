Bogas dejará de ser CEO de Endesa tras doce años al frente de la eléctrica

Endesa abre una nueva etapa. José Bogas, consejero delegado de la eléctrica durante los últimos doce años y uno de los grandes ejecutivos del sector energético nacional, dejará el cargo el próximo abril. Enel, el grupo italiano que controla un 70% del capital de la energética española, propondrá un nuevo CEO en la junta de accionistas que se celebrará el próximo 28 de abril.

Bogas, de 71 años, abandonará su labor como máximo ejecutivo de la compañía que ha ocupado durante tres mandatos consecutivos, pero se mantendrá como miembro del consejo de administración, según consta en la convocatoria de junta general de accionistas remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La reelección contempla que dejará de ser consejero ejecutivo para tener la categoría de consejero externo durante los próximos cuatro años.

Enel, en manos del Estado italiano y matriz de Endesa, confirma así la salida de su hombre fuerte en España, pero sin desvelar de momento quién será su sustituto. El nombramiento del nuevo CEO que relevará a Bogas es una decisión enteramente de Enel como propietaria del 70% del capital, y se llevará a la junta de accionistas de la compañía de finales de abril. La salida de Bogas era una opción que se venía manejando en el sector en los últimos meses, ahora está por ver si el elegido como sucesor será finalmente un perfil de un ejecutivo español o uno italiano (como fue Andrea Brentan, antecesor de Bogas al frente de la eléctrica).

'Con fuerzas' y 'por la puerta grande'

El pasado mes de febrero, con motivo de la presentación de resultados financieros anuales, Bogas aseguró sentirse "con fuerzas" para continuar al frente de la eléctrica, aunque subrayó que su futuro correspondía abordarlo "al consejo de Endesa y, en última instancia" a la junta general de accionistas. "La vida es como es y las cosas son como son. Después de 45 años en Endesa, cada día que pasa es cierto que estoy más cerca de mi jubilación. Pero acataré lo que sea mejor para el grupo".

Aquel día Bogas presumió de unos resultados que pulverizaban los objetivos que se había marcado la compañía y presentó una actualización del plan estratégico para los próximos tres años con inversiones récord (disparando el esfuerzo inversor en redes y moderándolo en renovables) y disparando el dividendo previsto. Aquel día el aún CEO bromeó con que, si en ese momento dejara la compañía, "saldría por la puerta grande".

Bogas, conocido en el sector por su buen talante y su capacidad de interlocución con los sucesivos gobiernos españoles, es también un auténtico hombre de la casa. Entró en Endesa en 1982 y su carrera ha ido pareja a la transformación de la compañía, desde la privatización y salida del Estado español, a los vaivenes de opas y contraopas en plena pugna por el grupo, hasta finalmente la toma de control por parte de la italiana Enel. Consejero delegado desde 2014, Bogas ha comandado la compañía en su transformación en plena transición energética, con el abandono del carbón y la apuesta por las renovables, y se ha erigido en una de las voces principales en defensa de la continuidad de la energía nuclear en España.