Nadal (PP): "El Gobierno ridiculizó hace dos semanas las propuestas del PP y ahora las asume"

Alberto Nadal (Madrid, 1970), vicesecretario de Economía del PP, critica que el Gobierno llega tarde con las medidas anticrisis aprobadas el viernes en un "bochornoso" Consejo de Ministros. Saca pecho de que el Ejecutivo asuma algunas de sus propuestas de hace dos semanas y afirma que la posición de su partido sobre el Real Decreto dependerá de cuáles hayan sido incluidas y cuáles no.

- ¿Qué le parecen las medidas del Gobierno para paliar el shock energético?

- La primera reflexión es que hemos asistido a un espectáculo bochornoso en el Consejo de Ministros en el que el presidente del Gobierno tuvo que retrasarlo tres horas porque había cinco ministros, de Sumar, que se negaban a entrar en la sala. Esto no ocurre en ningún país normal. Y lo que demuestra es que la fractura del Parlamento, que impide gobernar, se ha trasladado ya al Consejo de Ministros, y la división interna del Gobierno hace ingobernable al país. La segunda reflexión es que algunas de las cuestiones más importantes planteadas por el PP hace dos semanas, que el Gobierno ridiculizó, parece que han sido asumidas por el Ejecutivo. Lo cual te viene a decir que no íbamos tan desencaminados, porque era lo que estaban haciendo otros países europeos. El Gobierno podía haber tomado estas medidas hace dos semanas, pero siempre llega tarde a las cuestiones urgentes.

- ¿Cuáles son esas cuestiones urgentes?

- Lo más importante es que el deterioro del poder adquisitivo de las clases medias españolas es anterior a la elevación de los precios de la energía. Si vemos lo que han evolucionado los salarios frente a la inflación, vemos cómo ésta se ha ido comiendo todo el crecimiento salarial en los últimos 7 años.

- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho que este es un decreto de “derechas”. ¿Cómo explicaría que el PP votara que no?

- El secretario general se refería a un decreto de derechas y de izquierdas para distinguir el que procedía del núcleo del Gobierno del que procedía de Sumar, pero al mismo tiempo el del núcleo del Gobierno incorpora elementos, según lo que dice Pedro Sánchez, de lo que había propuesto el PP. Y hay que ver exactamente qué elementos de los que hemos propuesto están incluidos y cuáles no y eso es lo que va a determinar en última instancia nuestra posición ante el Real Decreto.

- De lo que se conoce ¿qué le provoca a usted alguna sospecha?

- Echamos mucho de menos la propuesta de rebajar la imposición directa del IRPF a las familias, especialmente con hijos, que son las más afectadas por la subida de los precios de la energía y por la subida del precio de los alimentos. Necesitamos muchas aclaraciones sobre muchas cuestiones y hay una parte de márgenes empresariales que no sabemos a qué se están refiriendo.

- Ustedes piden al Gobierno que no vuelva a la práctica del ómnibus, que no haga un cajón de sastre, pero al mismo tiempo ustedes están diciendo que quieren medidas estructurales.

- Nosotros estamos intentando dar una respuesta a la situación de pérdida de poder adquisitivo que tienen las familias, que tiene dos componentes, uno estructural y otro coyuntural. Cuando el Gobierno lanza un decreto ómnibus es que mete de todo. Desde el préstamo a la Seguridad Social a cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Vamos, cosas que no tienen nada que ver.

- El ministro Carlos Cuerpo ha dicho que estaban intensificando la vigilancia sobre las petroleras. ¿Cree usted que las compañías han aprovechado la situación para subir por encima de lo que sería razonable los precios?.

- Si existe un problema de competencia en el mercado de venta de hidrocarburos, este viene de atrás, no es como consecuencia de la guerra. Y si el gobierno cree que esto es así, debería haber tomado medidas antes. Lo que tiene que garantizar la CNMC y el Gobierno es que el mercado es suficientemente competitivo. Es decir, que existe el número de operadores que compiten entre ellos y que las reglas están establecidas para ello. Lo que no puedes hacer desde el Gobierno es amenazar cuando tengas una posición de crisis. Eso es lo que le gusta hacer a este Gobierno.

- La ministra Montero, por su lado, ha presumido de que España había cumplido el objetivo del 2,5% de déficit.

- Bueno, lo sabrá la ministra, porque las cifras todavía no nos las han comunicado. Es que esto tiene muchísima gracia. Más de 180.000 millones de recaudación adicional respecto a cuando gobernamos nosotros, la mayor cantidad de fondos europeos que jamás ha recibido ningún Gobierno y más deuda pública adicional… Y el déficit público está más o menos donde lo dejamos nosotros. Yo no hago más comentarios.

- ¿Cómo cree que va a afectar a la economía española y a la europea todo este shock energético?

- Todo va a depender de la duración. Y lo más importante sería que durara lo menos posible. Los shocks energéticos es una de las peores cosas que le puede ocurrir a una economía. Si el shock dura poco tiempo como esperamos, entonces hay que tomar medidas. Si el shock dura más tiempo y se convierte en algo más estructural, por ejemplo, porque se destruya parte de la infraestructura energética o se bloquee el estrecho de Ormuz para un largo periodo de tiempo, entonces ya hay que pensar en acelerar otro tipo de medidas, como por ejemplo, revertir ya el parón nuclear. O buscar fuentes de suministro alternativas en caso de que estas quedaran bloqueadas.

- ¿Cómo valora el informe de Competencia sobre el apagón?

- El informe no es un informe sobre qué pasó ni sobre quién tiene la responsabilidad, sino sobre medidas a futuro. La realidad es que va a hacer un año del apagón, no sabemos lo que ha ocurrido, no existe un informe oficial, y lo que está ocurriendo es que los costes por el apagón se están imputando al recibo eléctrico. Es de sentido común que quien tiene que pagar las consecuencias es quien lo ha provocado. Pero lo que ocurre es que las familias y las empresas, que no tienen responsabilidad sobre el apagón, son los que están pagando las consecuencias.

- En la coyuntura política, el Partido Popular (PP) tiene un socio con el que tiene que llegar a algún tipo de entendimiento (Vox). ¿Cuál es su percepción de por dónde va ese partido y con quién se puede entender mejor dentro de ese espacio a su derecha?

- Como usted comprenderá, no voy a hacer comentarios sobre formaciones políticas. Los socios que tiene el Partido Popular dependen de lo que dicen los votantes. Ahora, si usted me pregunta en qué coincidimos y no coincidimos con Vox, yo le diría que hay cosas en las que coincidimos en materia de política económica. Creemos que el gasto debe ser eficiente, creemos que hay margen para reducciones fiscales... pero sin embargo, nosotros creemos que una economía española abierta es el futuro. Siempre nos ha ido bien abriendo la economía española, siempre nos ha ido bien integrándonos en el espacio europeo, siempre nos ha ido bien comerciando con el resto del mundo y Vox tiene una posición en ese sentido más cerrada, más de otras épocas. Pero seguramente podríamos llegar a acuerdos en muchas cosas.

- ¿Les ha arrastrado Vox a su matización de la defensa de Mercosur?

- Nosotros siempre hemos tenido la misma postura, sobre todo en los acuerdos comerciales, que son importantes y más en el mundo actual en el que las reglas multilaterales ya no son lo que eran y hay mercados importantes como Norteamérica que están más cerrados de lo que estaban en el pasado. Y la Unión Europea en su conjunto es un exportador neto y además es un importador neto de energía. Por lo tanto, necesitamos abrir mercados y es por eso que la Unión se ha lanzado a negociar y aprobar acuerdos bilaterales con muchas zonas del mundo. Pero esos acuerdos comerciales deben garantizar que las reglas del juego son igual para todos.

- ¿Qué pasa con los Presupuestos?

- La lista de excusas para no presentar el mandato constitucional, repito, el mandato constitucional de que a 30 de septiembre el Gobierno está obligado a presentar Presupuesto General del Estado para el año siguiente ya es inagotable. Ya no saben qué inventar para decir que no van a presentar presupuestos generales del Estado. Lo cierto es que es una vez más el ejemplo de un Gobierno que se está manteniendo contra viento y marea, apoyándose en pilares muy muy débiles, como es el hecho de que las reglas presupuestarias que se modificaron en su momento por la pandemia siguen en vigor. Es una absoluta falta de respeto al Parlamento, al poder legislativo y a la soberanía nacional. Esto no existe en ninguna democracia del mundo. Se está pervirtiendo lo que es la base de la democracia.

- ¿Qué opinión le merece que el Gobierno esté exigiendo la dimisión del presidente de Indra?

- Indra es un ejemplo perfecto de cómo gestiona el Gobierno las cosas. Elige una empresa para concentrar la mayor parte del incremento del gasto en defensa y de los nuevos contratos, una empresa en la que tiene el 28%, y decide iniciar una operación de fusión con otra empresa a cuyo presidente lo hace presidente de Indra después de una rocambolesca operación en la que se hace dimitir al presidente de Telefónica, se mueve al presidente de Indra a Telefónica y se mueve al presidente de la empresa con la que te quieres fusionar a Indra. Sobre Indra se concentran miles de millones de contratos, muchos ejecutados o subcontratados a la empresa de la que el presidente es propietario. Y ahora el Gobierno se arrepiente de toda esta operación que ya en sí es rocambolesca. Y decide cambiar de presidente de Indra. Pues así el sector de defensa entra en caos. Yo no sé qué va a salir de todo esto. Lo que sí sé es que estamos en caos en estos momentos, en el caos total.

- Es una empresa cotizada además.

Noticias relacionadas

- Nosotros tenemos muy claro que los motivos por los que el Estado debe estar en una compañía básicamente son dos. El primero de ellos es que esa empresa gestione un servicio público esencial. Por ejemplo, el operador del sistema eléctrico. Y eso explica que el estado esté en REE. El segundo motivo es que sea una cuestión de seguridad nacional. Si se dan esos dos casos, el Estado tiene que tener control. Si no se dan estos casos, el Estado no tiene ni que estar. En Indra lo que nos encontramos es un Gobierno intervencionista que utiliza la deuda pública para comprar paquetes accionariales con los que intervenir en las empresas del Ibex, que a voluntad cambia presidentes y además lo hace de forma pública y en Moncloa, y que al final lo que hace es sembrar el caos en las empresas cotizadas y específicamente en el sector de defensa, que ahora mismo está en el caos absoluto.