La AIE alerta de que la guerra en Oriente Medio es ya “la mayor amenaza para la seguridad energética de la historia”

La guerra en Oriente Medio amenaza con provocar un terremoto económico global por sus implicaciones energéticas. La escalada bélica en una región tan sumamente sensible para una economía mundial aún basada en la quema de petróleo y de gas natural puede provocar una convulsión en los mercados internacionales. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha lanzado un serio mensaje de alerta por el peligro que supone para el suministro global de energía el conflicto desatado por los bombardeos de EEUU e Israel contra Irán y la respuesta de Teherán atacando otros países de la región.

El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, ha alertado este lunes de que la guerra en Oriente Medio es ya “la mayor amenaza para la seguridad energética mundial de la historia” por la drástica reducción de los flujos comerciales de energía por el bloqueo casi total del estrecho de Ormuz por parte de Irán en represalia por los ataques. Desde el organismo multilateral, vinculado a la OCDE, se advierte de que actualmente el suministro de crudo perdido supera el de las dos crisis petroleras de los 70 juntas y que el suministro de gas natural se ha hundido más que en la crisis energética que desató la invasión rusa sobre Ucrania en 2022.

En las dos crisis petroleras de la década de los 70 (en 1973 y en 1979) se perdieron "unos cinco millones de barriles al día" en cada una de ellas, mientras "hoy se han perdido 11 millones de barriles por día", esto es, "más que durante las dos mayores crisis del petróleo juntas", ha alertado el máximo ejecutivo de la AIE. Además la escalada del conflicto y su extensión a otros países de la región por los ataques de represalia de Teherán ha provocado que 40 infraestructuras energéticas de la región se hayan visto "gravemente" o "muy gravemente" dañadas en nueve países.

"Ningún país será inmune"

“La situación es muy grave”, ha sentenciado Birol desde Australia, alertando de que "ningún país será inmune, si la situación continúa en esta dirección", a los efectos de la crisis energética global en ciernes, reclamando un “esfuerzo global” de todos los países para abordar sus consecuencias conjuntamente, “desde el Gobierno chino hasta el de Estados Unidos, Oriente Próximo, Australia y Europa”.

La treintena de países que integran la Agencia Internacional de la Energía, entre ellos España, han acordado una acción conjunta para liberar 400 millones de barriles de petróleo y combustibles de sus reservas estratégicas, en un intento de paliar esa caída de la oferta global de estos productos, con especial impacto en las economías asiáticas. A pesar de la acción coordinada, los precios del petróleo han seguido subiendo porque los mercados dudan de que la medida sea suficiente, tanto por el volumen descargado como porque su ejecución no es inmediata y se alargará durante semanas.

Por el estrecho de Ormuz se transportaban casi 20 millones de barriles de petróleo cada día. Así que los 400 millones de barriles que los países de la AIE pretenden liberar de sus reservas estratégicas cubriría en el mejor de los casos 20 días del suministro que sale del Golfo. Según monitor interactivo de transporte marítimo de la propia AIE, antes del inicio de los ataques de EEUU e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero, por el estrecho de Ormuz pasaban cada día 84 barcos cargueros de todo tipo (no sólo petroleros). Tras el el inicio de la guerra, los flujos se han desplomado a sólo 10 buques diarios. Y el volumen de carga que atraviesa este paso estratégico se ha hundio desde los 3,4 millones de toneladas diarias a sólo 342.000 toneladas.