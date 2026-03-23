Gasolina 95 a 1,190€ el litro en Santa Cruz de Tenerife: esta es la estación que ofrece el mejor precio este lunes

Hoy, lunes 23 de marzo, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL, Polígono Industrial El Mayorazgo, donde la Gasolina 95 está a 1,190€ el litro. La estación EESS OCÉANO LA AZADILLA de Los Realejos en la isla de Tenerife, Carretera Los Realejos - Icod km 10, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,208€ el litro.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Los Realejos en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio EESS OCÉANO LA AZADILLA de Carretera Los Realejos - Icod km 10 tiene la Gasolina 98 a 1,228€ el litro. También puedes optar por la estación TGAS-TU TRÉBOL, de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,230€ el litro.

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta Adeje, en la isla de Tenerife. Allí, la estación PLENERGY de AVENIDA DE AYYO, 16, tiene el gasoil a 1,269€ el litro. En Arafo, Tenerife, la estación de servicio PLENERGY, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,287€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este lunes en Tenerife

Para llenar el tanque hoy lunes 23 de marzo con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo a la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL para llenar el tanque por 1,190€ el litro. Otra opción sería ir hasta Los Realejos, a Carretera Los Realejos - Icod km 10, donde la estación de EESS OCÉANO LA AZADILLA ofrece la Gasolina 95 a 1,208€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en Adeje, estación PLENERGY de AVENIDA DE AYYO, 16, donde sale a 1,269€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arafo, estación de PLENERGY en CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,287€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio EESS OCÉANO LA AZADILLA de Los Realejos tiene el carburante Gasolina 98 a 1,228€ el litro en Carretera Los Realejos - Icod km 10. En Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,230€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en La Palma

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,335€ el litro, seguida por la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 del municipio de Fuencaliente de la Palma a 1,405€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,359€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 en Fuencaliente de la Palma a 1,465€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Fuencaliente de la Palma, en la estación de servicio PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,495€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA en Avenida los Indianos de Santa Cruz de la Palma a 1,515€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en El Hierro

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,523€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,635€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,735€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,735€ el litro.

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,435€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,535€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en La Gomera

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en Alajeró, estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38, donde sale a 1,569€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Vallehermoso, estación de ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1, donde se puede encontrar el gasoil a 1,569€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Alajeró tiene el carburante Gasolina 98 a 1,655€ el litro en Carretera TF-713 km 38. En Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,655€ el litro.

Para llenar el tanque hoy lunes 23 de marzo con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta Alajeró, Carretera TF-713 km 38 a la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO para llenar el tanque por 1,515€ el litro. Otra opción sería ir hasta Vallehermoso, a Carretera Los Apartaderos km 1, donde la estación de ESTACION SERVICIO CHIPUDE ofrece la Gasolina 95 a 1,515€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Santa Cruz de Tenerife

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Polígono Industrial El Mayorazgo, donde la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL ofrece el diésel a 1,300€ el litro. La estación GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,309€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL, en Polígono Industrial El Mayorazgo, donde está a 1,190€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 1,299€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,230€ el litro de Gasolina 98 en la estación TGAS-TU TRÉBOL. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,319€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en San Cristóbal de La Laguna

En cuanto a la Gasolina 98, la estación PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,328€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación ES TAXLAGUNA en Camino de La Villa, 175 a 1,373€ el litro.

La estación PCAN es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de Avenida Los Menceyes, 223, a 1,264€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación OCÉANO TACO a 1,279€ el litro en CALLE SANTA AMELIA, 20.

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este lunes 23 de marzo está en la estación de servicio PCAN a 1,318€ el litro de diésel en Avenida Los Menceyes, 223. La segunda opción más barata es la estación TGAS LAS MERCEDES a 1,337€ el litro de Gasóleo A en Carretera TF-12 Las Canteras km 0.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [23/03/2026 8:20:07]