El agua en la industria, tecnología para proteger un recurso esencial

Cada proceso industrial que utiliza agua conlleva una responsabilidad: devolverla al medio en las mejores condiciones posibles, siempre y cuando no se consiga vertido cero.

Sectores como la industria alimentaria, la agricultura, la gestión municipal o la producción energética dependen de sistemas de depuración capaces de eliminar sólidos, materia orgánica y otros contaminantes presentes en el agua. Para lograrlo, la tecnología y la química aplicada juegan un papel fundamental.

En la depuración de aguas residuales destacan dos procesos clave estrechamente vinculados: por un lado, el tratamiento físico-químico mediante coagulación-floculación, que permite la desestabilización y aglomeración de los sólidos en suspensión para su posterior separación, logrando una notable clarificación del agua; y por otro, la deshidratación de los fangos generados en dicha etapa, cuyo objetivo es reducir al máximo su contenido de agua para facilitar su manejo y disposición final. En ambos procesos, el uso de polielectrolitos resulta fundamental, ya que estos productos favorecen la formación de flóculos más densos y estables durante la coagulación-floculación, y mejoran significativamente la eficiencia de la deshidratación al generar lodos resistentes a las herramientas de deshidratación actuales.

Una correcta selección y dosificación de estos productos no solo mejora la calidad del agua tratada, sino que también permite optimizar el funcionamiento de las instalaciones, reducir el volumen de lodos generados y mejorar su proceso de deshidratación.

En ASCANIO QUÍMICA, empresa familiar canaria más de cincuenta años de trayectoria en el sector químico, trabajan cada día para aportar soluciones técnicas que ayuden a las industrias a gestionar el agua de forma más eficiente y sostenible combinando el suministro de productos químicos con el asesoramiento técnico, y el acompañamiento a los clientes en la optimización de sus procesos de tratamiento.

Su laboratorio especializado en la caracterización físico química de las aguas residuales a tratar, en los lodos a deshidratar, y en la selección de los químicos y dosis más adecuados permite estudiar las características específicas de cada agua y diseñar tratamientos más eficaces.

En el Día Mundial del Agua, desde ASCANIO QUÍMICA recuerdan que proteger este recurso no es solo una cuestión ambiental, sino también tecnológica. La innovación, el conocimiento y la colaboración con la industria son claves para garantizar que el agua siga siendo un motor de desarrollo sostenible.