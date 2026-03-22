Dónde encontrar la gasolina más barata este domingo en Santa Cruz de Tenerife: precios actualizados

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, domingo 22 de marzo, son los siguientes.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, donde la gasolinera TGAS-TU TRÉBOL tiene la Gasolina 95 a 1,190€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación EESS OCÉANO LA AZADILLA de Los Realejos, Carretera Los Realejos - Icod km 10 en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 1,208€.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Los Realejos, Carretera Los Realejos - Icod km 10, con la Gasolina 98 a 1,228€ el litro en la estación de servicio EESS OCÉANO LA AZADILLA. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la OCÉANO LOS REALEJOS de la isla de Tenerife, en Los Realejos, POLIGONO LA GAÑANÍA, 6, con un precio de 1,228€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación PLENERGY de Adeje, AVENIDA DE AYYO, 16, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 1,269€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,277€ el litro en la estación de servicio TGAS SANTA CATALINA de La Guancha, Carretera TF-5 Santa Cruz - Icod km 49, en la isla de Tenerife.

La gasolina más barata de este domingo en Tenerife

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en Adeje, estación PLENERGY de AVENIDA DE AYYO, 16, donde sale a 1,269€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en La Guancha, estación de TGAS SANTA CATALINA en Carretera TF-5 Santa Cruz - Icod km 49, donde se puede encontrar el gasoil a 1,277€ el litro.

Para llenar el tanque hoy domingo 22 de marzo con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo a la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL para llenar el tanque por 1,190€ el litro. Otra opción sería ir hasta Los Realejos, a Carretera Los Realejos - Icod km 10, donde la estación de EESS OCÉANO LA AZADILLA ofrece la Gasolina 95 a 1,208€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio EESS OCÉANO LA AZADILLA de Los Realejos tiene el carburante Gasolina 98 a 1,228€ el litro en Carretera Los Realejos - Icod km 10. En Los Realejos, POLIGONO LA GAÑANÍA, 6, la estación de servicio OCÉANO LOS REALEJOS encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,228€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en La Palma

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,359€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 en Fuencaliente de la Palma a 1,465€ el litro de Gasóleo A.

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,335€ el litro, seguida por la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 del municipio de Fuencaliente de la Palma a 1,405€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Fuencaliente de la Palma, en la estación de servicio PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,495€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA en Avenida los Indianos de Santa Cruz de la Palma a 1,515€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en El Hierro

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,523€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,635€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,735€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,735€ el litro.

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,435€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,535€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en La Gomera

Para llenar el tanque hoy domingo 22 de marzo con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta Alajeró, Carretera TF-713 km 38 a la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO para llenar el tanque por 1,515€ el litro. Otra opción sería ir hasta Vallehermoso, a Carretera Los Apartaderos km 1, donde la estación de ESTACION SERVICIO CHIPUDE ofrece la Gasolina 95 a 1,515€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Alajeró tiene el carburante Gasolina 98 a 1,655€ el litro en Carretera TF-713 km 38. En Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,655€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en Alajeró, estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38, donde sale a 1,569€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Vallehermoso, estación de ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1, donde se puede encontrar el gasoil a 1,569€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Santa Cruz de Tenerife

El diésel más barato está en DISA HOGAR TAXISTA, a 1,299€ el litro, situada en Calle Panamá. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL que ofrece el gasoil a 1,300€ el litro en Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La Gasolina 95 más barata de hoy, domingo 22 de marzo, está en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo a 1,190€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,299€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,230€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,319€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo.

La gasolina más barata de este domingo en San Cristóbal de La Laguna

La estación de servicio PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 ofrece el gasoil a 1,318€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 1,337€ el litro en la estación TGAS LAS MERCEDES en Carretera TF-12 Las Canteras km 0.

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación PCAN, en Avenida Los Menceyes, 223, donde encontrarás a 1,328€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera ES TAXLAGUNA también ofrece la Gasolina 98 a 1,373€ el litro en Camino de La Villa, 175.

La estación PCAN del municipio de San Cristóbal de La Laguna en Avenida Los Menceyes, 223 ofrece hoy, domingo 22 de marzo, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio OCÉANO TACO, que ofrece el mismo carburante a 1,279€ el litro en CALLE SANTA AMELIA, 20.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [22/03/2026 8:11:43]