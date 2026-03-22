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Conelsa, Tecnología eléctrica al servicio de Canarias

CONELSA, fabricante de cuadros eléctricos, diseña soluciones a medida con innovación, eficiencia energética y sostenibilidad

Taller conelsa

Taller conelsa

Renata Domingo

En un territorio ultraperiférico como Canarias, contar con industria propia no es solo una cuestión económica, sino estratégica. En ese engranaje productivo destaca CONELSA, Construcciones Eléctricas Canarias, empresa asociada a ASINCA y perteneciente al grupo DIELCA, con más de 50 años de trayectoria consolidando conocimiento técnico y valor añadido desde las islas.

Especializada en la fabricación de cuadros eléctricos y sistemas de automatización, CONELSA diseña soluciones a medida para cada proyecto. Su actividad abarca infraestructuras críticas como hospitales, aeropuertos, desaladoras, grandes superficies comerciales y fábricas, además de múltiples iniciativas para empresas y profesionales de distintos sectores.

La compañía se encuentra actualmente en un proceso de ampliación de sus líneas de negocio, incorporando servicios orientados a la eficiencia energética, la innovación tecnológica y la optimización integral de sistemas eléctricos. El objetivo es claro: aportar mayor valor añadido a sus clientes y reforzar la competitividad del tejido empresarial local en un contexto marcado por la transición energética.

Su estrategia de sostenibilidad se apoya en un enfoque integral que combina dimensión ambiental, social y económica. En el ámbito medioambiental, trabaja de forma continua en la mejora de la eficiencia energética y en la reducción del impacto de su actividad, avalada desde 2015 por la certificación ISO 14001:2015 de AENOR. Además, ha calculado su huella de carbono y cuenta con el certificado de inscripción del Ministerio para la Transición Ecológica, con el sello de Cálculo para los alcances 1 y 2, integrando estas medidas en su Sistema de Gestión Ambiental.

En el plano social, apuesta por empleo estable, formación continua y seguridad laboral. Económicamente, mantiene un crecimiento responsable basado en calidad e innovación. No en vano, fue de las primeras empresas canarias en certificarse en la ISO 9001, que mantiene desde 1996.

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Con cercanía y capacidad de respuesta, CONELSA demuestra que apoyar lo canario también es fortalecer su industria.

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