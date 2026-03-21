Santa Cruz de Tenerife: la Gasolina 95 más barata a 1,190€ el litro este sábado

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Los Realejos en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio EESS OCÉANO LA AZADILLA de Carretera Los Realejos - Icod km 10 tiene la Gasolina 98 a 1,228€ el litro. También puedes optar por la estación OCÉANO LOS REALEJOS, de Los Realejos en la isla de Tenerife, POLIGONO LA GAÑANÍA, 6, con la Gasolina 98 a 1,228€ el litro.

Hoy, sábado 21 de marzo, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL, Polígono Industrial El Mayorazgo, donde la Gasolina 95 está a 1,190€ el litro. La estación EESS OCÉANO LA AZADILLA de Los Realejos en la isla de Tenerife, Carretera Los Realejos - Icod km 10, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,208€ el litro.

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta Adeje, en la isla de Tenerife. Allí, la estación PLENERGY de AVENIDA DE AYYO, 16, tiene el gasoil a 1,228€ el litro. En La Guancha, Tenerife, la estación de servicio TGAS SANTA CATALINA, Carretera TF-5 Santa Cruz - Icod km 49, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,277€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este sábado en Tenerife

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio EESS OCÉANO LA AZADILLA de Los Realejos tiene el carburante Gasolina 98 a 1,228€ el litro en Carretera Los Realejos - Icod km 10. En Los Realejos, POLIGONO LA GAÑANÍA, 6, la estación de servicio OCÉANO LOS REALEJOS encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,228€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en Adeje, estación PLENERGY de AVENIDA DE AYYO, 16, donde sale a 1,228€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en La Guancha, estación de TGAS SANTA CATALINA en Carretera TF-5 Santa Cruz - Icod km 49, donde se puede encontrar el gasoil a 1,277€ el litro.

Para llenar el tanque hoy sábado 21 de marzo con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo a la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL para llenar el tanque por 1,190€ el litro. Otra opción sería ir hasta Los Realejos, a Carretera Los Realejos - Icod km 10, donde la estación de EESS OCÉANO LA AZADILLA ofrece la Gasolina 95 a 1,208€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en La Palma

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,495€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la DISA, que está a 1,515€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy sábado 21 de marzo, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,335€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,405€ el litro en la estación PCAN.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,359€ el litro. La segunda mejor opción está en Fuencaliente de la Palma, a 1,465€ el litro en PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24.

La gasolina más barata de este sábado en El Hierro

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,735€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,735€ el litro.

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,435€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,535€ el litro.

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,523€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,635€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este sábado en La Gomera

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en Alajeró, estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38, donde sale a 1,569€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Vallehermoso, estación de ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1, donde se puede encontrar el gasoil a 1,569€ el litro.

Para llenar el tanque hoy sábado 21 de marzo con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta Alajeró, Carretera TF-713 km 38 a la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO para llenar el tanque por 1,515€ el litro. Otra opción sería ir hasta Vallehermoso, a Carretera Los Apartaderos km 1, donde la estación de ESTACION SERVICIO CHIPUDE ofrece la Gasolina 95 a 1,515€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Alajeró tiene el carburante Gasolina 98 a 1,655€ el litro en Carretera TF-713 km 38. En Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,655€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Santa Cruz de Tenerife

La estación TGAS-TU TRÉBOL del municipio de Santa Cruz de Tenerife en Polígono Industrial El Mayorazgo ofrece hoy, sábado 21 de marzo, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 1,299€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

La estación de servicio DISA HOGAR TAXISTA de Calle Panamá ofrece el gasoil a 1,299€ el litro, siendo el diésel más barato de Santa Cruz de Tenerife, mientras que se puede conseguir a 1,300€ el litro en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo.

Para la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a la estación TGAS-TU TRÉBOL, en Polígono Industrial El Mayorazgo, donde encontrarás a 1,230€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,319€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

La gasolina más barata de este sábado en San Cristóbal de La Laguna

El diésel más barato está en PCAN, a 1,318€ el litro, situada en Avenida Los Menceyes, 223. La segunda opción más barata es la estación TGAS LAS MERCEDES que ofrece el gasoil a 1,337€ el litro en Gasóleo A en Carretera TF-12 Las Canteras km 0.

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 21 de marzo, está en la estación de servicio PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 a 1,264€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,279€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,328€ el litro, en Avenida Los Menceyes, 223 en la estación de servicio PCAN. La estación ES TAXLAGUNA ofrece la segunda mejor opción, a 1,373€ el litro, en Camino de La Villa, 175.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [21/03/2026 12:22:15]