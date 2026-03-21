Descarbonización en Canarias: sobran quijotes y faltan molinos

Canarias decidió durante la anterior legislatura adelantar a 2040 su total descarbonización, diez años antes que España y Europa. Sin embargo, toda iniciativa que se intenta adoptar por reducir la dependencia del petróleo halla obstáculos.

El último es el rechazo mostrado por Lanzarote y Fuerteventura a las zonas de aceleración de renovables (ZAR). El presidente lanzaroteño, el nacionalista Oswaldo Betancor (CC), rectificó tres días después y volvió a alinearse con el Ejecutivo en la búsqueda de áreas que cuenten con el consenso de todas las administraciones para la instalación de parques eólicos o plantas fotovoltaicas.

Ley de Cambio Climático

Refriegas que se suceden en todos los ámbitos, no exclusivamente el político, y que siempre juegan en contra de la consecución del hito de la descarbonización adelantada que contiene la Ley de Cambio Climático de Canarias.

Esta norma, aprobada en el último mes de 2022, la apoyaron los partidos gobernantes entonces y también Coalición Canaria (CC), que gobierna hoy junto al PP.

Crece el autoconsumo

Poniendo orden en las cifras, el informe de Red Eléctrica (REE) correspondiente al año pasado sitúa en el 32,9% la tasa de penetración de potencia renovable (1.173 megavatios) en el mix de Canarias. En 2025 se sumaron 58 megavatios de fotovoltaica y 29 megavatios de eólica.

También ayuda a la consecución del hito el autoconsumo, que ya alcanza los 172 megavatios de potencia instalada en la comunidad autónoma, el 88% de ellos de tecnología fotovoltaica.

Muy lejos

La evolución, en cualquier caso, está muy alejada de alcanzar la primera estación de la carrera, que pasa por una presencia del 58% de las energías limpias en las Islas en 2030, dentro de tan solo cuatro años. Haciendo un repaso por islas, Gran Canaria y Tenerife son, lógicamente, las que más contribuyen.

Así debe ser porque las dos islas capitalinas son las que concentran la mayor parte de la demanda eléctrica, por volumen de población, fija o flotante (turismo), y por tamaño del tejido empresarial. La primera cerró 2025 con 451 megavatios de potencia limpia; la segunda, con 371.

Mal La Palma

¿Y el resto? Los resultados logrados hasta la fecha pueden dividirse en dos bloques atendiendo al nivel de demanda. En uno están La Palma (13 megavatios), La Gomera (13) y El Hierro (11), en esta última con la relevante y suficiente presencia de la central hidroeólica de Gorona del Viento.

De la terna, es La Palma la que presenta mayor margen de mejora; su población cuadriplica al número de gomeros censados, recibe un volumen de turistas mucho mayor y, sin embargo, cuenta actualmente con la misma potencia limpia instalada que la isla colombina.

Fuerteventura, mejor que Lanzarote

Al contrario que las conocidas como islas verdes de la provincia occidental, Fuerteventura y Lanzarote entran de lleno –junto a Tenerife y Gran Canaria– en el bloque de las que dependen en gran medida de la actividad alojativa, más incluso que las capitalinas.

Por tanto, necesitan generar más electricidad. Y de entre ellas dos, siempre atendiendo al informe 2025 del operador del sistema, el retraso de Lanzarote es evidente; solo 54 megavatios instalados frente a los 117 megavatios con los que cuenta Fuerteventura.

Veinte años parados

La distancia a cubrir para alcanzar los hitos viene motivada por una inexistencia de avances que se prolongó durante veinte años y por las resistencias surgidas desde determinadas islas ante la llegada de nuevos proyectos.

De ahí surgieron las ZAR, ideadas para evitar nuevas demoras que imposibiliten reducir el actual nivel de dependencia del contaminante y caro petróleo que tiene la generación eléctrica en Canarias. Más aún en el actual contexto de carestía de hidrocarburos que ha provocado el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Imposible sin almacenamiento

El informe de REE correspondiente a 2025 cita a las infraestructuras de «almacenamiento» como herramientas estratégicas «para hacer posible la transformación energética de las islas».

Porque razón no les falta a Lanzarote y Fuerteventura cuando señalan la escasa coordinación existente entre la instalación de proyectos renovables y el aprovechamiento que puede hacerse de la energía que generan. El 33% de potencia instalada está muy por encima del 22% de generación revelado por el operador.

Salto de Chira

«La central hidroeléctrica reversible de Salto de Chira en Gran Canaria se erige como la mejor solución para una integración segura y eficiente de energías renovables que sustituyan a las fuentes de energía fósiles», explica el documento de REE.

Pero, efectivamente es solo para Gran Canaria en tanto no se solventen los problemas para interconectar esta isla con Fuerteventura y se perfile la central similar prevista para Tenerife, aprobada por Madrid pero aún carente de proyecto.

En este contexto, gana aún más relevancia evitar la pérdida de las ayudas europeas del Next Generation. Canarias solicita a Madrid dos años más de plazo, entre otras cuestiones, porque esto permitiría almacenar 140 megavatios hora más.