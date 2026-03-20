Santander, naturaleza y cultura se rinden al viajero canario

Más de 2.000 kilómetros separan los valles cántabros de la lava milenaria de Lanzarote. Una distancia que, a partir del 31 de marzo, salvará Binter para intercambiar culturas, distintas y apasionantes al mismo tiempo, con una conexión aérea directa con las mejores condiciones del #ModoCanario de volar.

Si algo tienen en común ambos lugares es su clima agradable durante todo el año. Pero los paisajes volcánicos distan mucho de las verdes montañas y las características costas del norte. Santander, la capital de Cantabria, logra con su vista panorámica una experiencia única que hace que cualquier persona que lo visite se quiera quedar una larga temporada.

La visita comienza obligatoriamente en la Península de La Magdalena, un entorno que marca la primera gran diferencia con el paisaje volcánico del Archipiélago. Este extenso parque está presidido por la que fuera la residencia de verano de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, el Palacio de La Magdalena con una arquitectura de estilo inglés que se aleja de las construcciones tradicionales canarias. El paseo entre sus pinares y acantilados permite disfrutar del aire fresco del norte, además de visitar el pequeño parque marino y las réplicas de las carabelas históricas.

El recorrido continúa por El Sardinero, el distrito más distinguido de la capital cántabra. A diferencia de los bulliciosos destinos de sol y playa, este paseo marítimo mantiene el aire clásico de la Belle Époque. El trayecto desde la Segunda Playa hasta los Jardines de Piquío, flanqueado por mansiones y el Gran Casino, ofrece una perspectiva directa del mar Cantábrico, caracterizado por su fuerza y un azul intenso que contrasta con las aguas del Atlántico subtropical.

La apuesta cultural y moderna se encuentra en el Centro Botín, obra del arquitecto Renzo Piano. Este edificio, situado en voladizo sobre el muelle, se ha convertido en el nuevo icono de la ciudad. Sus pasarelas exteriores funcionan como un mirador excepcional, ofreciendo una de las mejores panorámicas de la bahía de Santander, reconocida internacionalmente por su belleza natural.

Para descubrir la vertiente más salvaje del litoral, es imprescindible acercarse al Faro de Cabo Mayor. Ubicado en el extremo norte de la ciudad, este enclave ofrece un paisaje de acantilados verticales y extensas praderas verdes que se precipitan directamente sobre el mar, un contraste cromático difícil de encontrar en la orografía volcánica. Junto al faro, la Senda de Mataleñas permite recorrer el borde costero a pie, regalando una de las imágenes más fotogénicas y naturales de la capital cántabra.

La experiencia no puede completarse sin la gastronomía. El turista canario, de paladar exigente y acostumbrado al buen producto, encontrará en la capital de Cantabria un templo de la materia prima. Las rabas son el aperitivo imprescindible en cualquier terraza, al igual que las anchoas de Santoña. La visita culinaria se completa con los quesos de los valles pasiegos y, en el apartado dulce, con la tradicional quesada o el sobao, broche final perfecto para la escapada.

Un vuelo diario entre Canarias y Santander

La nueva ruta con Lanzarote, operativa los martes y sábados, marca un hito al conectar por primera vez la compañía canaria de forma regular una isla no capitalina con el aeropuerto cántabro. Con esta incorporación, Binter garantiza un vuelo diario entre Cantabria y el archipiélago, al sumarse estas conexiones a las que ya se operan con Tenerife (lunes y miércoles) y Gran Canaria (jueves, viernes y domingos) y manteniendo la conexión gratuita con el resto de islas en el mismo billete.

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