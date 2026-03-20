Los agricultores insisten en acelerar las inversiones hidráulicas en Canarias para prevenir crisis de sequía

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias Asaja) ha reclamado a las administraciones públicas que aceleren el cumplimiento de los compromisos en materia hidráulica y de planificación con el fin de garantizar recursos hídricos suficientes y prevenir futuras crisis de sequía en el Archipiélago.

La organización ha señalado en una nota, con motivo del Día Mundial del Agua, que, pese a la mejora de las reservas tras las lluvias del invierno, es necesario mantener el ritmo de inversiones y actuaciones previstas por el Gobierno de Canarias, los cabildos y el Estado con el objetivo de asegurar agua en cantidad, calidad y a precios asequibles para el sector agrario.

La presidenta de Asaga Canarias, Ángela Delgado, ha advertido de que "no es momento de relajarse" y ha defendido que se continúe impulsando la desalación y la regeneración de aguas residuales, así como la mejora de las conducciones para evitar pérdidas. En su opinión, el acceso a agua de riego de calidad, con baja salinidad, es clave para no perjudicar los cultivos y garantizar la viabilidad de las explotaciones.

Asaga ha valorado las actuaciones desarrolladas en Tenerife durante la emergencia hídrica, que permitieron ejecutar o poner en marcha 75 obras y aumentar los recursos disponibles, pero ha alertado del riesgo de que la recuperación de los niveles de almacenamiento, actualmente en torno al 70%, derive en una ralentización de los proyectos pendientes por efectos de la burocracia.

Ampliación de estación depuradora

En este sentido, la organización ha citado el retraso en la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, cuya finalización acumula más de un año de demora, como ejemplo de infraestructuras clave aún sin concluir.

Delgado ha subrayado la importancia de la reutilización de aguas depuradas, que en 2022 alcanzó el 28% del total, frente al 19,9% de 2016, aunque ha insistido en que existe margen de mejora.

La organización ha defendido además el impulso de infraestructuras que permitan llevar agua regenerada a las medianías, así como la instalación de desalinizadoras en balsas con alta salinidad. También ha recordado las diferencias entre provincias, con mayor uso de desalación en Las Palmas, y ha apuntado a los retrasos en proyectos hidráulicos en islas como Lanzarote, aún en emergencia hídrica.