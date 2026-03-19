Moreno estalla contra el Gobierno por el caos del AVE: "Bastante educados somos. En Cataluña hubo cese fulminante"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este miércoles la reacción institucional de su Gobierno ante la crisis ferroviaria que vive la región por dos episodios casi simultáneos en el tiempo, el accidente de Adamuz (Córdoba) y los problemas en la alta velocidad entre Madrid y Málaga por el desplome de un muro de casi 300 metros, por lo que ha defendido un comportamiento en ese sentido "bastante educado y correcto".

"Hubo un problema de las Cercanías en Barcelona y hubo un cese fulminante", ha contrapuesto Moreno para describir la reacción del Gobierno ante una situación y otra, al tiempo que ha recordado que con la crisis ferroviaria en Andalucía "no ha habido ni una sola responsabilidad ni por el accidente de Adamuz ni por la tardanza" en reanudar íntegramente la alta velocidad para Málaga tras el desplome de un muro de casi 300 metros en Álora (Málaga).

Así se ha pronunciado Moreno en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que se ha celebrado en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva tras presentar el inicio de las obras del futuro Hospital Materno Infantil, acerca de unas declaraciones del subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, quien ha llamado "carroñero político" a dirigentes del PP provincial por sus críticas a la falta de reanudación de la línea de alta velocidad de Málaga.

La respuesta del presidente andaluz ha comenzado haciendo ver al subdelegado de Málaga que si esa situación con el AVE de Málaga se estuviera viviendo estos momentos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona "cómo estarían actuando" tras esgrimir que en el caso de Málaga el impacto económico ahora mismo es de 1.300 millones de euros.

"Un gravísimo error"

El presidente andaluz se ha mostrado dolido ante esa descripción como carroñero por parte de un subdelegado del Gobierno cuando ha blandido "un comportamiento leal e institucional", que ha concretado en que "se ha antepuesto el interés general".

"Es un gravísimo error usar esa frase", ha continuado señalando Moreno al esgrimir entonces que la Administración del Estado ha llegado a ofrecer "tres fechas" para esa reanudación de la alta velocidad en Málaga, la última de las cuales es "no antes de la última semana de abril", según dijo el lunes en Álora el presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Pedro Marco de la Peña.

El presidente de la Junta ha reivindicado la posición de Málaga en el mapa turístico de Andalucía cuando recibe a "uno de cada tres turistas" que llega a la región, "más de 10 millones", y ha advertido en consecuencia que "reputacionalmente se está dañando a Málaga y al conjunto de Andalucía".

Ha recordado Moreno sobre ese pronunciamiento del presidente de Adif que la infraestructura arrancará con una sola vía en uso y ello propiciará "menos frecuencias" y con ello que el servicio sea "más lento".

"No podemos asumir con naturalidad los retrasos en la red ferroviaria andaluza y no podemos estar pagando por alta velocidad cuando no hay alta velocidad porque no se están cumpliendo los tiempos" el servicio, ha argumentado Moreno su reflexión en este asunto.

"Así que yo le pediría al subdelegado del Gobierno de Málaga mesura, sensatez y respeto", ha remachado el presidente andaluz su respuesta.