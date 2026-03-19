Gasolineras más baratas hoy: dónde repostar en Santa Cruz de Tenerife este jueves

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para llenar tu vehículo hoy, jueves 19 de marzo, con Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,210€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Los Realejos, isla de Tenerife, en Carretera Los Realejos - Icod km 10. Allí, la estación EESS OCÉANO LA AZADILLA tiene la Gasolina 98 a 1,224€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, CALLE SANTA AMELIA, 20 del municipio de San Cristóbal de La Laguna es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,179€. La segunda opción más económica de la provincia está en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo, donde la Gasolina 95 está a 1,180€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en San Miguel de Abona, isla de Tenerife, estación PLENERGY de CALLE MENCEY ADJONA, S/N. Allí tiene un precio de 1,219€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PLENERGY en Adeje, isla de Tenerife, AVENIDA DE AYYO, 16, donde el precio del Gasóleo A es de 1,228€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Tenerife

Tenerife tiene hoy, jueves 19 de marzo, la Gasolina 95 más barata en San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20, en la estación de servicio OCÉANO TACO a 1,179€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en Santa Cruz de Tenerife, CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde el litro está a 1,180€.

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio PLENERGY de San Miguel de Abona en CALLE MENCEY ADJONA, S/N tiene un precio de 1,219€ el litro.

La estación de CANARY OIL, S.L. en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,210€ el litro. Otra opción está en Los Realejos, Carretera Los Realejos - Icod km 10, en la estación EESS OCÉANO LA AZADILLA a 1,224€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

La estación de PCAN en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,445€ el litro. Otra opción está en Garafía, Carretera LP-1 cruce San Antonio del Monte, en la estación TGAS GARAFÍA a 1,500€ el litro.

La Palma tiene hoy, jueves 19 de marzo, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,325€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Fuencaliente de la Palma, PCAN, en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde el litro está a 1,395€.

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,359€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,479€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,569€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 19 de marzo con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,425€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,505€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,705€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,705€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

El gasoil más barato lo encontraremos en Vallehermoso, en la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1, donde el diésel está a 1,549€ el litro. La segunda mejor opción está en San Sebastián de la Gomera, a 1,569€ el litro en SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón.

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy jueves 19 de marzo, está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación SAN SEBASTIAN, donde está a 1,515€ el litro. La otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, a 1,515€ el litro en la estación DISA MUELLE GOMERA.

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, a la gasolinera SAN SEBASTIAN, donde el litro está a 1,655€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la DISA MUELLE GOMERA, que está a 1,655€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Santa Cruz de Tenerife

La estación de servicio DISA HOGAR TAXISTA de Calle Panamá ofrece el gasoil a 1,289€ el litro, siendo el diésel más barato de Santa Cruz de Tenerife, mientras que se puede conseguir a 1,296€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo.

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo ofrece hoy, jueves 19 de marzo, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL, que ofrece el mismo carburante a 1,190€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

Para la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde encontrarás a 1,210€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera TGAS-TU TRÉBOL también ofrece la Gasolina 98 a 1,230€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este jueves en San Cristóbal de La Laguna

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde está a 1,179€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Carretera TF-111 km 8, en la estación OCÉANO que tiene la Gasolina 95 a 1,264€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Carretera TF-111 km 8, con un precio de 1,304€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO. La segunda mejor opción está en la estación PCAN, en Avenida Los Menceyes, 223, con un precio de 1,304€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Camino de La Villa, 175, donde la estación de servicio ES TAXLAGUNA ofrece el diésel a 1,292€ el litro. La estación PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,294€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [19/03/2026 8:13:21]