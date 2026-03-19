El astillero Rodman cierra el mayor contrato de su historia: 19 patrulleras para República Democrática del Congo por más de 50 millones

República Democrática del Congo —conocida también como Congo-Kinsasa— es, por extensión geográfica, el segundo país más grande del continente africano, aunque su salida al mar se estrecha hasta disponer de apenas 37 kilómetros de costa. Más allá de la vertiente oceánica, hay otra superficie inmensa que vigilar sobre el agua: buena parte de la vertiente del río Congo —en torno a 4.700 kilómetros— transcurre por este Estado y sirve, además, de frontera internacional.

Con el objetivo de realizar trabajos de vigilancia y seguridad, el Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants (Ministerio de Defensa y los Veteranos Combatientes) ha confiado al naval gallego la construcción de 19 patrulleras, de entre 11 y 35 metros de eslora, que serán entregadas en un plazo total de 14 meses. Las hará Rodman Polyships, el astillero de Grupo Rodman especializado en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) y una de las mayores referencias mundiales en este segmento de embarcaciones. El pedido supera holgadamente los 50 millones de euros, de acuerdo a estimaciones del mercado; es el de mayor importe suscrito por la compañía que preside Manuel Rodríguez.

Tripulación del buque de la Armada española «Rayo» con unidades de la Marina de la República Democrática del Congo, el pasado noviembre / EMAD

El encargo está blindado por las gruesas capas de un convenio de confidencialidad, si bien Faro de Vigo ha podido constatar que la construcción de las primeras unidades ya ha comenzado. Una delegación congoleña de la RDC se ha desplazado a las instalaciones de la compañía, en Moaña, para trabajar en su desarrollo y cumplimentar las necesidades específicas requeridas por el ministerio que dirige Guy Kabombo. No ha trascendido cuántos modelos de qué tipo ha encargado Kinsasa. El pedido entró en vigor ya en 2025 "tras unos meses iniciales de fase de diseño y planificación de proyecto", han acotado fuentes oficiales de Rodman.

Los modelos de 35 metros de eslora se corresponderían con la serie Rodman 111, una patrullera específicamente concebida para disponer de amplia autonomía —de unas 600 millas— y con capacidad para 15 personas. Su pericia ha sido testada por las fuerzas de seguridad de Omán, por ejemplo, que en 2015 firmó un encargo con Rodman Polyships superior a los 42 millones de euros; ofrecen una velocidad máxima de hasta 35 nudos. Las patrulleras de 11 metros de eslora, modelo Rodman 38, pueden alcanzar los 30 nudos de velocidad y están diseñadas para trabajos de intervención y vigilancia. "Este contrato refuerza la experiencia, saber hacer y el conocimiento de Rodman en el diseño y construcción de todo tipo de patrulleras, consolidando su posición como uno de los líderes mundiales en la construcción de embarcaciones profesionales en PRFV", han remachado desde el astillero.

Cooperación

Hay distintas vías de colaboración en materia de seguridad suscritas entre el Gobierno que preside Félix Tshisekedi y la Comisión Europea, e incluso con el Ejecutivo español. El pasado noviembre el Consejo Europeo validó un acuerdo de asistencia, en el marco del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, para apoyar a las Fuerzas Armadas congoleñas de la RDC con el objetivo, entre otros puntos, de "prestar apoyo a las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo en sus medidas para contener la propagación de las amenazas en su territorio nacional y para proteger la soberanía del país y a su población civil". Esta asistencia incluye un respaldo financiero por 10 millones de euros y se extenderá durante 36 meses, a contar desde la firma.

Noticias relacionadas

Además, el ministro de Defensa Kabombo acordó también en noviembre con su homóloga española, Margarita Robles, un "acuerdo de cooperación estratégica" para "modernizar las fuerzas de defensa congoleñas".