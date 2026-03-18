La Seguridad Social lo hace oficial: cotizar 15 años ya no es suficiente para que los trabajadores de Tenerife cobren una pensión de jubilación

Los trabajadores que quieran jubilarse y cobrar una pensión contributiva deben tener en cuenta que no basta solo con haber cotizado 15 años a la Seguridad Social. El sistema exige además otros requisitos obligatorios, especialmente desde los cambios introducidos con la reforma de las pensiones de 2013, que modificó las condiciones de acceso a la jubilación.

La edad de retiro depende directamente de los años cotizados a lo largo de la vida laboral. En este 2026, el mínimo para retirarse es:

Quienes hayan cotizado 38 años y 3 meses o más podrán jubilarse a los 65 años .

podrán jubilarse a los . Los trabajadores con una carrera laboral más corta deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses para acceder a la jubilación ordinaria.

Este sistema forma parte de la reforma progresiva del sistema de pensiones, que culminará en 2027, cuando la edad se situará en 67 años para quienes no alcancen largas carreras de cotización. Cumplir la edad no garantiza automáticamente una pensión, porque la Seguridad Social exige una serie de condiciones que muchos desconocen hasta el último momento.

Requisitos clave para cobrar una pensión de jubilación de la Seguridad Social

Más allá de la edad, la Seguridad Social establece condiciones obligatorias para acceder a una pensión contributiva. No cumplirlas puede dejar fuera del sistema a miles de personas.

15 años cotizados como mínimo, y 2 en los previos al retiro

El primer requisito es haber cotizado al menos 15 años a lo largo de la vida laboral. Este periodo mínimo, conocido como 'carencia genérica', es imprescindible para generar derecho a pensión contributiva.

No es suficiente con alcanzar esa cifra, porque existe un segundo filtro menos conocido. Al menos 2 de esos años deben estar dentro de los últimos 15 años previos a la jubilación. Es lo que se denomina 'carencia específica'. Además, en el momento de solicitar la pensión, el trabajador debe estar dado de alta en la Seguridad Social o en una situación asimilada, como el desempleo con prestación.

Lucía Feijoo Viera

El requisito que deja fuera a muchos trabajadores

El criterio de cotización reciente es uno de los más exigentes del sistema y puede provocar situaciones inesperadas. Por ejemplo, una persona que haya trabajado durante décadas pero haya dejado de cotizar en los últimos años, por desempleo de larga duración, cuidado de familiares o salida del mercado laboral, puede quedarse sin pensión contributiva.

La Seguridad Social revisa un plazo de 15 años hacia atrás desde el momento de la jubilación. Si en ese periodo no hay al menos dos años cotizados, se pierde el derecho, aunque se superen los 15 años totales. Este requisito afecta especialmente a parados de larga duración, personas que abandonaron su empleo para cuidar familiares o quienes trabajaron fuera del sistema en la etapa final de su vida laboral.

¿Qué pasa si no has cotizado 15 años?

No alcanzar el mínimo de 15 años implica no tener derecho a una pensión contributiva. Sin embargo, el sistema contempla una alternativa, la pensión no contributiva. Esta prestación garantiza unos ingresos básicos a quienes no han cotizado lo suficiente, pero exige cumplir condiciones estrictas:

Tener al menos 65 años

Residir legalmente en España durante un mínimo de 10 años

Demostrar falta de ingresos suficientes

A diferencia de la pensión contributiva, su cuantía es bastante menor.

Con el modelo actual no solo se valora cuánto se ha cotizado, sino también cuándo. La exigencia de cotización reciente tiene el objetivo de mantener el vínculo con el mercado laboral, aunque también genera críticas por dejar fuera a personas vulnerables.