El precio de la bombona de butano sube en España hasta los 16,35 euros, casi al límite legal

El precio de la bombona de butano vuelve a subir en España y lo hace prácticamente al límite permitido por la normativa. Desde este martes, el coste de la bombona estándar de 12,5 kilos se sitúa en 16,35 euros, tras una subida del 4,9%, según la última resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este incremento se produce dentro del sistema de revisión bimensual del precio del gas licuado del petróleo (GLP), que establece un tope máximo de variación del 5% al alza o a la baja, una medida implantada para evitar fluctuaciones bruscas en el mercado energético.

Subida al límite legal: cómo funciona el precio del butano

El encarecimiento actual del butano en España no es casual. El precio está regulado por el Gobierno a través de la Dirección General de Política Energética y Minas, y se calcula en función de tres factores clave: el coste de las materias primas en los mercados internacionales, los gastos de transporte (fletes) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar.

En esta ocasión, la subida responde principalmente al aumento de los costes logísticos y energéticos. Los datos más recientes apuntan a un incremento del 16,6% en los fletes y del 3,2% en las materias primas, lo que ha presionado al alza el precio final pese a una ligera apreciación del euro.

Nueva revisión de precios de la bombona de butano / El Día

El límite del 5% actúa como un “colchón regulatorio”: si el precio real debería subir más, la diferencia se acumula para futuras revisiones. Este mecanismo busca proteger al consumidor, aunque también provoca que las subidas se prolonguen en el tiempo.

Evolución del precio: del mínimo histórico al tope actual

La evolución del precio de la bombona de butano en los últimos años refleja la volatilidad del mercado energético. En enero de 2026, el precio era de 15,58 euros, tras una subida moderada del 0,7%.

Sin embargo, el histórico reciente muestra cifras mucho más elevadas. En 2022, en plena crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, el precio alcanzó un máximo de 19,55 euros, lo que llevó al Gobierno a fijar un tope para contener el impacto en los hogares.

Desde entonces, el coste ha experimentado altibajos, con bajadas puntuales seguidas de nuevas subidas, como la actual. Esta tendencia refleja la dependencia del GLP de los mercados internacionales y de factores geopolíticos.

Impacto en los hogares: millones de usuarios afectados

A pesar del avance del gas natural y la electrificación, el butano sigue siendo esencial en España. Se estima que alrededor de 8 millones de viviendas utilizan bombonas, especialmente en zonas rurales o sin acceso a red de gas.

La guerra de Irán demuestra el peligro de depender del petróleo / Shutterstock

Además, el consumo sigue siendo significativo: en 2025 se utilizaron cerca de 57 millones de bombonas, aunque la tendencia es descendente, con una caída superior al 25% desde 2010.

Este descenso responde a varios factores: la expansión de otras fuentes energéticas, el aumento de la eficiencia y el encarecimiento progresivo del combustible. Aun así, el butano continúa siendo una opción clave por su portabilidad y facilidad de uso.

Contexto internacional: energía y tensiones geopolíticas

El encarecimiento del precio del butano no puede entenderse sin el contexto global. Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y la inestabilidad en los mercados energéticos han impulsado al alza los precios de los combustibles fósiles en general.

El GLP, compuesto principalmente por butano y propano, está directamente ligado a estos mercados internacionales. Por ello, cualquier alteración en la oferta, el transporte o la demanda global tiene un impacto casi inmediato en el precio que pagan los consumidores españoles.

Bombonas de butano. / El Día

Organismos como la Comisión Europea y agencias energéticas internacionales llevan años advirtiendo de la vulnerabilidad de Europa ante este tipo de fluctuaciones, lo que refuerza la apuesta por energías renovables y sistemas más estables.

Diferencias entre mercado regulado y libre

Un aspecto clave para entender el precio es la diferencia entre bombonas reguladas y no reguladas. Las bombonas tradicionales de 12,5 kg están sujetas al sistema de precios del BOE, mientras que otras, como las ligeras o de mayor tamaño, pertenecen al mercado libre.

Esto implica que el precio de estas últimas puede variar según la empresa distribuidora, incluyendo márgenes comerciales adicionales. En cambio, el sistema regulado busca garantizar cierta estabilidad y transparencia para el consumidor.

Varios vehículos repostan en una gasolinera que ofrece GLP. / PILAR CORTÉS

Qué puede pasar en los próximos meses

El futuro del precio del butano dependerá de la evolución de los costes internacionales y del contexto económico global. Si se mantienen las tensiones energéticas, es probable que continúen las subidas, aunque siempre dentro del límite del 5% por revisión.

No obstante, el sistema de acumulación de desviaciones podría provocar nuevas alzas en las próximas revisiones si los costes reales siguen siendo superiores al precio aplicado.

En paralelo, expertos del sector energético señalan que el progresivo abandono de los combustibles fósiles y el impulso de alternativas como la electricidad o el gas renovable podrían reducir el peso del butano en el mix energético español en los próximos años.

Claves para el consumidor

Para los usuarios, esta nueva subida implica un aumento directo en el gasto doméstico, especialmente en hogares que dependen exclusivamente del butano para cocinar o calentarse.

Herramientas digitales para un asesoramiento energético / Shutterstock

Entre las recomendaciones habituales destacan optimizar el consumo, comparar opciones energéticas y, cuando sea posible, apostar por sistemas más eficientes.

En cualquier caso, el precio de la bombona de butano seguirá siendo un indicador clave del coste de la energía en España, especialmente para los consumidores más vulnerables y las zonas con menor acceso a infraestructuras energéticas modernas.