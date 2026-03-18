Lopesan detecta "errores manifiestos" en el auto que le retira activos de Santana Cazorla en favor de Martinón

Lopesan Hotel Group detecta "errores materiales manifiestos" en el auto dictado el pasado lunes y que varía el sentido del emitido en septiembre y que dejaba en sus manos los hoteles Costa Taurito, Valle Taurito y Lago Taurito (Mogán) y la concesión municipal del Hotel Las Tirajanas (San Bartolomé de Tirajana), activos todos ellos de la concursada Mar Abierto (Santana Cazorla). Habrá recurso de reposición.

El Grupo Martinón es el nuevo adjudicatario. Y lo es porque es la opción preferida por los trabajadores de los mencionados establecimientos y porque, además, incluye la subrogación de Lago Taurito. Circunstancias todas estas que la administracón concursal puso el pasado enero en conocimiento del magistrado Alberto López Villarubia, titular de la plaza número 1 de la Sección Mercantil del Tribunal de Instancia.

La administración concursal comunicó en enero al juez la opinión de los trabajadores, favorable a Martinón

Tras contar con dicha información, López Villarrubia ha decidido variar el sentido de la decisión que adoptó hace medio año. "Consideramos firmemente que la resolución adolece de errores materiales manifiestos que afectan al fondo del asunto", señalaron desde Lopesan Hotel Group, matriz de Lopesan Touristik, sociedad que se personó en el proceso de adjudicación.

Respeto pero no comparto

La compañía que comanda Francisco López (hijo de Eustasio López) ha expuesto "su máximo respeto por las decisiones judiciales, si bien, en este caso concreto, no comparte el sentido del auto dictado". Ante dicha percepción, "agotará todas las instancias y vías legales" posibles "para hacer valer sus legítimos derechos y defender la corrección de su actuación hasta el final del procedimiento".

¿Por qué se ha producido este giro? El magistrado señala en su auto que el procedimiento concursal no es una "subasta en sentido estricto". Es decir, no se trata de atender las aspiraciones del mejor postor atendiendo únicamente a la oferta económica. Más en un caso en el que, como es el caso, las ofertas de ambas aspirantes estaban separadas por escasos mil euros (sobre un total cercano a los 85 millones de euros).

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(Habrá ampliación)