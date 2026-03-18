Hacienda embargará el sueldo a estos contribuyetentes que no cumplan estos requisitos de la gencia Tributaria hasta este límite fijado

Muchos trabajadores de Canarias desconocen que Hacienda puede embargar parte de su sueldo si no cumplen con determinadas obligaciones tributarias. En estos casos, la Agencia Tributaria puede retener una parte de la nómina o incluso de la pensión, aunque siempre dentro de los límites legales establecidos para proteger unos ingresos mínimos. Esta es una de las mayores preocupaciones para quienes tienen deudas con el Fisco, aunque el proceso no es automático.

¿Cuándo puede Hacienda embargar dinero?

Hacienda no puede quitar dinero de la nómina o la pensión sin previo aviso. Antes de llegar a ese punto, la deuda pasa por varias fases obligatorias.

Primero, se abre el periodo voluntario de pago, donde el contribuyente puede saldar la deuda de buena fe. Si no se abona en ese plazo, la administración emite una 'providencia de apremio', un aviso formal que incluye recargos y concede una última oportunidad para pagar.

Si también se incumple ese segundo plazo comienza la fase de embargo. La ley establece un orden, porque antes de tocar el sueldo, Hacienda intenta cobrar la deuda embargando cuentas bancarias o activos líquidos. Si no encuentra suficiente dinero, entonces sí puede dirigirse a la empresa o a la Seguridad Social.

El límite que Hacienda no puede tocar de tu salario

El sistema tiene un mínimo inembargable. La normativa protege una parte del salario o pensión que no puede ser retenida bajo ningún concepto. Ese límite coincide y se calcula en función del Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 1.221 euros mensuales en 14 pagas para este 2026.

Esto significa que si cobras igual o menos que esa cantidad, no pueden embargarte nada, y si superas ese importe, solo pueden actuar sobre el dinero que excede ese umbral de esta manera:

Hasta 1.221 euros: 0% embargable

Entre 1.221 y 2.442 euros: 30% del exceso

Entre 2.442 y 3.663 euros: 50%

Entre 3.663 y 4.884 euros: 60%

Entre 4.884 y 6.105 euros: 75%

Más de 6.105 euros: 90%

Hacienda considera que nunca puede dejar a una persona sin ingresos básicos. Este cálculo siempre se realiza sobre el salario neto, es decir, después de impuestos y cotizaciones.

Los contribuyentes deben saber que existen casos en los que la cantidad retenida puede variar. Por ejemplo, si el contribuyente tiene cargas familiares, puede solicitar una reducción de entre el 10% y el 15% en algunos tramos. También hay otras circunstancias especiales:

Si se tienen varios sueldos o pensiones, se suman para calcular el embargo

Las indemnizaciones por despido no tienen la misma protección que el salario

Las dietas o complementos pueden ser embargados en su totalidad

Además, Hacienda te puede quitar el dinero de tu cuenta que tienes acumulado si se considera ahorro. Por eso, los contribuyentes se encuentran con la cuenta bloqueada incluso después de haber sufrido retenciones en la nómina. Si esto ocurre, se puede reclamar demostrando que ese dinero corresponde al salario reciente.

El embargo no es inmediato ni irreversible. Existen opciones para evitarlo o frenarlo, como solicitar un aplazamiento o fraccionamiento de la deuda, lo que paraliza el procedimiento mientras se estudia la solicitud. También se puede recurrir si hay errores o demostrar que los ingresos están dentro del límite inembargable.