La gasolina más barata de este miércoles en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1,179€ el litro en OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20 del municipio de San Cristóbal de La Laguna en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo de Tenerife situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife con un precio de 1,180€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, Carretera TF-111 km 8 en la isla de Tenerife, a 1,194€ el litro en la estación de servicio OCÉANO y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 1,194€ el litro en la estación de servicio PCAN en Avenida Los Menceyes, 223 del municipio de San Cristóbal de La Laguna.

Hoy miércoles 18 de marzo las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,210€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio EESS OCÉANO LA AZADILLA a 1,224€ el litro, situada en el municipio de Los Realejos en Carretera Los Realejos - Icod km 10 en la isla de Tenerife.

La gasolina más barata de este miércoles en Tenerife

El gasoil más barato lo encontraremos en San Cristóbal de La Laguna, en la estación OCÉANO en Carretera TF-111 km 8, donde el diésel está a 1,194€ el litro. La segunda mejor opción está en San Cristóbal de La Laguna, a 1,194€ el litro en PCAN en Avenida Los Menceyes, 223.

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy miércoles 18 de marzo, está en San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20, en la estación OCÉANO TACO, donde está a 1,179€ el litro. La otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, a 1,180€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L..

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, a la gasolinera CANARY OIL, S.L., donde el litro está a 1,210€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Los Realejos, Carretera Los Realejos - Icod km 10, en la EESS OCÉANO LA AZADILLA, que está a 1,224€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Palma

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,359€ el litro.

La estación de PCAN en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,425€ el litro. Otra opción está en Garafía, Carretera LP-1 cruce San Antonio del Monte, en la estación TGAS GARAFÍA a 1,495€ el litro.

La Palma tiene hoy, miércoles 18 de marzo, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,325€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Fuencaliente de la Palma, PCAN, en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde el litro está a 1,375€.

La gasolina más barata de este miércoles en El Hierro

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy miércoles 18 de marzo, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,405€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,505€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,705€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,705€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,435€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,569€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

La gasolina más barata de este miércoles en La Gomera

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy miércoles 18 de marzo, está en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, en la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE, donde está a 1,495€ el litro. La otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, a 1,515€ el litro en la estación SAN SEBASTIAN.

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, a la gasolinera ESTACION SERVICIO CHIPUDE, donde el litro está a 1,635€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la SAN SEBASTIAN, que está a 1,655€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Vallehermoso, en la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1, donde el diésel está a 1,525€ el litro. La segunda mejor opción está en Alajeró, a 1,549€ el litro en OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38.

La gasolina más barata de este miércoles en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 98 más barata está en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,210€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación TGAS-TU TRÉBOL, en Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,230€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Panamá, donde la estación de servicio DISA HOGAR TAXISTA ofrece el diésel a 1,289€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es una segunda opción barata para el gasoil, 1,296€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde está a 1,180€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Polígono Industrial El Mayorazgo, en la estación TGAS-TU TRÉBOL que tiene la Gasolina 95 a 1,190€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en San Cristóbal de La Laguna

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde está a 1,179€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Carretera TF-111 km 8, en la estación OCÉANO que tiene la Gasolina 95 a 1,194€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Carretera TF-111 km 8, donde la estación de servicio OCÉANO ofrece el diésel a 1,194€ el litro. La estación PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,194€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Carretera TF-111 km 8, con un precio de 1,294€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO. La segunda mejor opción está en la estación PCAN, en Avenida Los Menceyes, 223, con un precio de 1,294€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [18/03/2026 8:17:37]