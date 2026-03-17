¿Estás pensando pedir una hipoteca o tienes contratada una variable? Las cuotas podrían ser más caras que nunca a partir de marzo

Los efectos del conflicto que sucede ahora mismo en Irán ya se dejan sentir en distintos sectores de la economía, desde los combustibles hasta el mercado hipotecario. Aunque esta última consecuencia está recibiendo menos atención, el encarecimiento del petróleo y el repunte de la incertidumbre inflacionista pueden acabar trasladándose también al coste de los préstamos. Si esta situación se mantiene, las hipotecas podrían encarecerse en los próximos meses, afectando tanto a quienes ya tienen una variable como a quienes están pensando en contratar una fija.

Lo que parecía un año tranquilo y de alivio para miles de hipotecados canarios, ha dado un giro inesperado. El conflicto de Oriente medio afectará a los bolsillos de todos los ciudadanos, en mayor o menos medida,.

Lo que ocurre a miles de kilómetros afecta aquí

Antes de la escalada de tensión en Irán, el contexto económico en la eurozona apuntaba a cierta calma. El Banco Central Europeo había decidido mantener los tipos de interés sin cambios tras el ciclo de recortes iniciado en 2024. Actualmente, las principales referencias se sitúan en torno al:

2,00% en la facilidad de depósito

2,15% en las operaciones principales de financiación

2,40% en la facilidad marginal de crédito

Con la inflación estabilizada cerca del 2%, los economistas hacían previsiones que apuntaban a que este 2026 iba a ser un año de continuidad, con tipos en un llano que favorecería una bajada progresiva del euríbor y, con ello, de las hipotecas. Sin embargo, ese escenario ha cambiado.

La tensión en la zona de Oriente Medio ha disparado el precio del crudo, lo que tiene un impacto directo en la economía global. Cuando sube la energía, suben también los costes de producción y transporte, lo que termina trasladándose a los precios finales. En definitiva, hay riesgo de inflación.

El euríbor reacciona antes que el BCE

Aunque el Banco Central Europeo aún no ha reaccionado, los mercados financieros se han adelantado. El euríbor, el índice de referencia para la mayoría de hipotecas variables en España, no depende solo de los tipos actuales, sino de lo que se espera que ocurra en el futuro. Ante la incertidumbre, el índice tiende a repuntar.

Evolución del Euríbor en los últimos 5 años / Idealista.com

Esto rompe la previsión que manejaban muchas familias, que esperaban una bajada progresiva de sus cuotas tras los descensos vividos en 2025.

Las hipotecas variables son las más sensibles

Este tipo de préstamos hipotecarios son los primeros en notar cualquier cambio. Si el euríbor sube o deja de bajar, las cuotas dejarán de abaratarse y podrían estabilizarse en niveles más altos. Incluso, podrían volver a subir si el conflicto se alarga Esto afectará especialmente a quienes tengan revisiones próximas.

Las nuevas hipotecas fijas son menos atractivas

Los bancos ajustan sus ofertas en función del contexto. Ante un escenario de incertidumbre:

Suben los tipos de las nuevas hipotecas fijas

Reducen las ofertas agresivas

Se protegen frente a posibles subidas futuras del coste del dinero

El resultado es que pagar una vivienda puede volver a ser más caro. En entornos inestables como este, las entidades financieras endurecen condiciones. Exigen mayor ahorro previo, analizan con más detalle la estabilidad laboral y reducen el riesgo en nuevas operaciones

Esto puede dificultar el acceso a la vivienda para muchos compradores.