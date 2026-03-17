La gasolina más barata de este martes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife. Allí, la estación OCÉANO de Carretera TF-111 km 8, tiene el gasoil a 1,194€ el litro. En San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, la estación de servicio PCAN, Avenida Los Menceyes, 223, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,194€ el litro de Gasóleo A.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo tiene la Gasolina 98 a 1,210€ el litro. También puedes optar por la estación EESS OCÉANO LA AZADILLA, de Los Realejos en la isla de Tenerife, Carretera Los Realejos - Icod km 10, con la Gasolina 98 a 1,224€ el litro.

Hoy, martes 17 de marzo, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en San Miguel de Abona, en la estación de servicio OCÉANO, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, donde la Gasolina 95 está a 1,157€ el litro. La estación TGAS LAS GALLETAS de Arona en la isla de Tenerife, Carretera Valle San Lorenzo - Las Galletas km 11, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,159€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Tenerife

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, a la gasolinera CANARY OIL, S.L., donde el litro está a 1,210€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Los Realejos, Carretera Los Realejos - Icod km 10, en la EESS OCÉANO LA AZADILLA, que está a 1,224€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en San Cristóbal de La Laguna, en la estación OCÉANO en Carretera TF-111 km 8, donde el diésel está a 1,194€ el litro. La segunda mejor opción está en San Cristóbal de La Laguna, a 1,194€ el litro en PCAN en Avenida Los Menceyes, 223.

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy martes 17 de marzo, está en San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, en la estación OCÉANO, donde está a 1,157€ el litro. La otra opción está en Arona, Carretera Valle San Lorenzo - Las Galletas km 11, a 1,159€ el litro en la estación TGAS LAS GALLETAS.

La gasolina más barata de este martes en La Palma

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,425€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Garafía, Carretera LP-1 cruce San Antonio del Monte, en la TGAS GARAFÍA, que está a 1,495€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,359€ el litro. La segunda mejor opción está en Fuencaliente de la Palma, a 1,415€ el litro en PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy martes 17 de marzo, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,325€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,375€ el litro en la estación PCAN.

La gasolina más barata de este martes en El Hierro

Para llenar el tanque hoy martes 17 de marzo con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,405€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,505€ el litro.

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,435€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,549€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,705€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,705€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en La Gomera

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, a la gasolinera ESTACION SERVICIO CHIPUDE, donde el litro está a 1,635€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la SAN SEBASTIAN, que está a 1,655€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy martes 17 de marzo, está en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, en la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE, donde está a 1,495€ el litro. La otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, a 1,515€ el litro en la estación SAN SEBASTIAN.

El gasoil más barato lo encontraremos en Vallehermoso, en la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1, donde el diésel está a 1,525€ el litro. La segunda mejor opción está en San Sebastián de la Gomera, a 1,549€ el litro en SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón.

La gasolina más barata de este martes en Santa Cruz de Tenerife

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,210€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo a 1,230€ el litro.

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de Calle Subida al Mayorazgo, a 1,180€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,190€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este martes 17 de marzo está en la estación de servicio DISA VIA PENETRACION a 1,285€ el litro de diésel en Vía penetración. La segunda opción más barata es la estación DISA TRES DE MAYO a 1,285€ el litro de Gasóleo A en Calle Ortega y Gasset, 1.

La gasolina más barata de este martes en San Cristóbal de La Laguna

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,294€ el litro, en Carretera TF-111 km 8 en la estación de servicio OCÉANO. La estación PCAN ofrece la segunda mejor opción, a 1,294€ el litro, en Avenida Los Menceyes, 223.

La Gasolina 95 más barata de hoy, martes 17 de marzo, está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,179€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,194€ el litro.

El diésel más barato está en OCÉANO, a 1,194€ el litro, situada en Carretera TF-111 km 8. La segunda opción más barata es la estación PCAN que ofrece el gasoil a 1,194€ el litro en Gasóleo A en Avenida Los Menceyes, 223.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [17/03/2026 8:20:07]