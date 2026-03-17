La construcción soporta las bajas de 6.000 trabajadores en Tenerife

El sector de la construcción de la provincia tinerfeña tampoco es ajeno a los perjuicios que el absentismo está ocasionando en la dinámica de las empresas del Archipiélago. Los procesos derivados de incapacidad temporal –es decir, aquellos en los que existe una baja médica de por medio– dejaron a casi 6.000 trabajadores sin acudir, al menos un día, a su puesto a lo largo del año pasado. Empleados que registraron ausencias motivadas por una o dos bajas en 2025 y que aumentaron respecto al primer semestre de ese mismo ejercicio. Casi un 20% de los ocupados en este sector en Tenerife no acudió a la obra en alguna jornada. Un porcentaje que ha crecido si se compara con la primera mitad del año, cuando los procesos de incapacidad temporal afectaron al 16,1% de la plantilla. Lo que supone que 1.500 personas más vinculadas a esta actividad se ausentó del trabajo con permiso sanitario. Otro pequeño porcentaje de trabajadores –alrededor del millar, lo que no supone más de un 2%– son lo que ahora se llama «trabajadores reincidentes», es decir, que acumulan tres o más procesos en un mismo año.

Como ocurre en otros sectores, en la construcción también son mayoría, una amplísima mayoría, –casi el 80% del personal– los trabajadores del ramo que no han cogido ni una sola baja en todo 2025. Un «compromiso» generalizado de los asalariados que se valora por parte de la patronal sectorial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Pero esa minoría de bajas, y aunque la mayoría de ellas sean de corta duración –el 65% se extiende menos de 15 días–, genera «importantes dificultades organizativas a las empresas del sector, especialmente en la planificación de los equipos de trabajo y en el cumplimiento de los plazos de ejecución de las obras». Así lo señala la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco). Su presidente, Óscar Izquierdo, indica que los daños afectan, principalmente, a pymes, microempresas y autónomos. «El sector de la construcción ha realizado un esfuerzo muy importante en los últimos años para mejorar la seguridad laboral y reducir la siniestralidad», señaló Izquierdo, quien insistió en que, ahora, el reto es abordar de forma conjunta con todos los agentes sociales «el impacto de las contingencias comunes, reforzando la prevención, la ergonomía y la coordinación entre empresas, mutuas y sistema sanitario».

Enfermedad común

El informe Observatorio de bienestar organizacional en el sector de la construcción, –elaborado por Fepeco, en colaboración con Asepeyo–, corrobora que un 92,5% de los procesos de baja que se inician en el sector en la provincia tinerfeña están derivados de enfermedades comunes. Es decir, trabajadores que se contagian de gripe, que tienen lumbalgia, migrañas o sufren de ansiedad o depresión. Procesos que, curiosamente, se inician de manera mayoritaria los lunes. Hasta un 36% de estas bajas se producen en el inicio de la semana. Algo que llama la atención si se compara, por ejemplo, con las motivadas por accidentes laborales, que son minoritarias, pero cuyo día de inicio se reparte más a lo largo de la semana.

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La edad es otro de los factores clave para los periodos de baja en el sector. Quienes tienen entre 41 y 50 son los que acumulan más procesos. La antigüedad en la empresa también determina el porcentaje de permisos médicos. Cuanto menos tiempo de permanencia en la empresa mayor probabilidad de sufrir una incapacidad temporal. El 74,6% de las bajas ocurren en trabajadores con antigüedad inferior a 3 años.