Canarias reafirma su liderazgo en viticultura heroica con 91 premios en el 'Mondial des Vins Extrêmes'

Canarias volvió a situarse entre los grandes referentes internacionales de la viticultura heroica al recibir 91 premios en la 33ª edición del “Mondial des Vins Extrêmes”, certamen organizado por el Centro de Investigación, Estudios, Protección, Coordinación y Valorización de la Viticultura de Montaña (Cervim) y celebrado en septiembre de 2025 en la región italiana del Valle de Aosta, cuyos galardones se entregaron en La Casa del Vino de El Sauzal.

La producción de las Islas recibió 35 galardones más que en la anterior edición, con un total de 85 medallas y seis distinciones especiales, entre ellas 39 grandes medallas de oro y el Premio Mundial de Vinos Extremos 2025, otorgado a la región con mayor número de vinos presentados en esta edición y recogido por el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y el presidente del Cervim, Nicola Abbrescia, junto con el vicepresidente del mismo centro, Manuel Capote Pérez, además del alcalde de El Sauzal, Mariano Pérez, el consejero del Sector Primario del Cabildo de Tenerife, Valentín González y el viceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias, Eduardo García, entregaron estas distinciones en un acto conducido por Ainhoa Capote. Además, también acudieron como invitados la consejera de Agricultura y Recursos Naturales de la región autónoma del Valle d’Aosta, Speranza Girod, y el secretario general de Agricultura y Pesca de Madeira, Nuno Maciel.

Narvay Quintero destacó durante su intervención el enorme valor de la cultura vitivinícola del Archipiélago y señaló que este nuevo éxito “es el reflejo del talento, esfuerzo y la dedicación de viticultores, bodegueros y enólogos de Canarias". Además destacó la capacidad de elaborar vinos de calidad y personalidad en un contexto "marcado por unas condiciones de producción extremas fruto de nuestra orografía, con terrenos abruptos y en pendiente, que obligan a la realización de labores manuales, propias también de la viticultura heroica”.

Cultivar en condiciones geográficas adversas

Precisamente, estos son algunos de los aspectos que definen la viticultura heroica, una tipología de cultivo condicionada por la dificultad de las condiciones geográficas, como desniveles superiores al 30%, una altitud elevada o zonas aisladas y pequeñas, circunstancias que hacen obligatorio el trabajo manual. Tal es su complejidad que estos viñedos son poco comunes y representan solo un 5% de la viña europea.

En la misma línea, Manuel Capote destacó los resultados cosechados por las bodegas canarias en esta edición y resaltó que “haber obtenido cerca de un tercio de las casi 300 medallas concedidas no solo supone un enorme prestigio para la producción isleña, sino que confirma a Canarias como un referente internacional y un modelo a seguir en el ámbito de la viticultura heroica”. Asimismo, subrayó la relevancia de las distinciones especiales logradas, con especial mención al “Premio Vinofed al vino mejor puntuado del certamen y al Premio Mundial de Vinos Extremos, reconocimientos que refuerzan la proyección y el liderazgo de Canarias en este sector”.

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En total, el recuento de galardones asciende a 85 medallas, 39 grandes medallas de oro y 46 medallas de oro, además de seis menciones especiales otorgadas por un jurado compuesto por 50 especialistas y entre un total de 1.001 producciones participantes de 372 bodegas procedentes de 17 países. En Canarias, concretamente, la bodega más galardonada fue la Bodega Comarcal Valle de Güímar, que en total obtuvo siete grandes medallas de oro y cinco medallas de oro, además del Premio Espirituoso y Vermut 2025 por su Vermut Extra Dry Brumas de Ayosa y por su Vermut Brumas de Ayosa (DOP Valle de Güímar) de la SAT Viticultores Comarca de Güímar-Arafo (Tenerife), reconocido con una gran medalla de oro.