Si sufres Párkinson o la Enfermedad de Huntington tienes derecho a jubilación anticipada a los 56 años sin penalización: la Seguridad Social incluyes nuevas patologías para que los trabajadores canarios se retiren antes

La Seguridad Social ha actualizado el listado de enfermedades que permiten acceder a la jubilación anticipada sin penalizaciones en la pensión. Los trabajadores que padezcan alguna de estas patologías podrán adelantar su retiro en condiciones más favorables y garantizar así una prestación acorde a su situación. Con esta medida, el Gobierno busca reforzar la protección social de las personas que, por motivos de salud, no pueden seguir desarrollando su actividad laboral con normalidad.

De este modo, se amplía la Seguridad Social ha incorporado once nuevas patologías al catálogo oficial que da derecho a este retiro anticipado, una medida destinada a trabajadores con dolencias que provocan un deterioro físico o neurológico grave y que dificultan mantener una actividad laboral hasta la edad ordinaria de jubilación.

La ampliación busca adaptarse a la realidad médica

La actualización responde a una reivindicación histórica de asociaciones de pacientes y colectivos de personas con discapacidad, que llevaban años reclamando que el sistema de pensiones se adaptara a la realidad clínica de muchas enfermedades graves.

Lucía Feijoo Viera

Según el Ministerio, estas patologías se caracterizan por provocar un envejecimiento prematuro o una reducción significativa de la esperanza de vida, lo que hace especialmente difícil que los afectados puedan trabajar hasta los 65 o 67 años. La ampliación se ha incorporado al anexo de la normativa que regula esta modalidad de jubilación anticipada, que ya contemplaba otras enfermedades graves desde hace años.

Las 11 nuevas enfermedades que permiten jubilarse antes

Con la actualización del listado, la Seguridad Social incluye ahora 11 patologías adicionales que permiten acceder a esta jubilación anticipada sin penalización. Las enfermedades incorporadas son:

Amiloidosis por transtiretina variante Atrofia multisistémica Degeneración corticobasal Distrofia miotónica tipo 1 o enfermedad de Steinert Enfermedad de Huntington Enfermedad de Parkinson Enfermedad renal crónica en estadio 5 Esclerosis sistémica Espina bífida Lesión medular (ampliada a más causas, no solo traumáticas) Parálisis supranuclear progresiva

Estas enfermedades se suman a otras que ya estaban incluidas en la normativa, como el síndrome de Down, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la esclerosis múltiple, la esquizofrenia o los trastornos del espectro autista, entre otras.

La Seguridad Social exige requisitos para acceder a este retiro sin penalización

No todas las personas diagnosticadas con estas enfermedades pueden jubilarse automáticamente a los 56 años. Para acogerse a esta modalidad especial, la normativa establece varias condiciones obligatorias. Entre ellas destacan:

Discapacidad reconocida: El trabajador debe tener acreditado oficialmente un grado de discapacidad igual o superior al 45%. Mínimo de cotización: Es necesario haber cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social. Tiempo trabajando con la enfermedad: De esos años cotizados, al menos cinco deben haberse trabajado mientras ya se padecía la enfermedad incluida en el listado oficial. Situación de alta laboral: En el momento de solicitar la jubilación el trabajador debe estar dado de alta o en una situación asimilada al alta en la Seguridad Social.

Una de las características más relevantes de esta modalidad es que no se aplican los coeficientes reductores habituales que sí afectan a otras jubilaciones anticipadas.

Enfermedades que dan derecho a la jubilación anticipada sin penalización / El Día / Seguridad Social

Esto significa que la pensión se calcula en función de los años cotizados y de las bases de cotización del trabajador, sin aplicar penalizaciones por adelantar la edad de retiro.

Además, el tiempo que falta desde los 56 años hasta la edad ordinaria de jubilación se considera como cotizado a efectos del cálculo de la pensión, lo que permite mejorar el porcentaje final que se cobra.

Cuando se concede esta jubilación, el contrato laboral del trabajador se extingue y pasa a percibir una pensión de la Seguridad Social como pensionista. En la mayoría de los casos, esta pensión es incompatible con tener un trabajo, ya que el objetivo de la medida es permitir que los afectados puedan centrarse en su salud y en sus tratamientos.