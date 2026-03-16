¿La semana que viene se adelanta o se atrasa la hora? El BOE explica la duda que tienen miles de canarios

Los canarios tendrán que prepararse para cambiar sus horarios dentro de apenas una semana. Será el último fin de semana de marzo cuando llegue el esperado cambio de hora, una modificación que muchos aguardan desde hace meses. Con este ajuste, el reloj se adaptará a las nuevas horas de luz y permitirá disfrutar de tardes más largas.

El Domingo de Ramos se adelanta la hora

Durante la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo se adelantará el reloj una hora para dar paso al horario de verano, una medida regulada en la Orden PCM/186/2022 publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ese día tendrá oficialmente 23 horas y millones de ciudadanos deberán ajustar sus rutinas a un nuevo horario que, aunque parece pequeño, puede afectar al descanso, al rendimiento y al estado de ánimo.

El calendario oficial establece que el cambio de hora se produce siempre el último domingo de marzo. En este caso, en la península a las dos de la madrugada se adelantan los relojes una hora. Mientras, en Canarias el cambio se producirá a la 01:00, momento en el que se pasará a las 02:00.

Europa Press

De este modo, se busca aprovechar más las horas de luz natural por la tarde. El horario de verano se mantendrá hasta el último domingo de octubre, cuando el reloj se retrasará una hora. Aunque en los últimos años se ha debatido en la Unión Europea la posibilidad de eliminar estos cambios estacionales, la propuesta todavía no se ha aprobado y el sistema continúa aplicándose.

El calendario oficial publicado en el BOE ya fija las fechas de cambio horario entre 2022 y 2026, lo que confirma que el sistema seguirá vigente al menos durante ese periodo.

¿Cómo afecta el cambio de hora al cuerpo?

Aunque el ajuste es de solo sesenta minutos, los especialistas en cronobiología señalan que el organismo necesita varios días para adaptarse al nuevo horario. El motivo es que el cambio altera el ritmo circadiano, el reloj biológico interno que regula funciones como el sueño, la temperatura corporal o la producción hormonal.

Efectos del cambio de hora en el cuerpo / La Provincia

Los expertos señalan que el cambio de primavera suele ser el más difícil de asimilar porque implica dormir una hora menos. Entre los efectos más comunes destacan:

Alteraciones del sueño

Dificultad para dormirse durante las primeras noches.

Sensación de cansancio al despertar.

Somnolencia durante el día.

Cambios en el estado de ánimo

Irritabilidad o menor tolerancia al estrés.

Sensación de fatiga general.

Peor capacidad de concentración.

Impacto en la salud y el rendimiento

Ligero aumento del riesgo cardiovascular en los días posteriores, según algunos estudios.

Mayor riesgo de accidentes de tráfico debido al cansancio.

Descenso temporal de la productividad laboral.

Los expertos calculan que el cuerpo puede tardar entre tres y siete días en adaptarse completamente al nuevo horario.

El sistema de cambio horario lleva décadas aplicándose en Europa con el objetivo de ahorrar energía aprovechando mejor la luz natural. Sin embargo, varios estudios recientes cuestionan que ese ahorro siga siendo efectivo en la sociedad actual, donde el consumo energético depende más de la climatización que de la iluminación.