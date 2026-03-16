El precio de la gasolina y diésel hoy lunes: las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,980€. La segunda opción más económica de la provincia está en Adeje, en la isla de Tenerife, estación TGAS-TU TRÉBOL de Autopista TF-1, cruce La Caleta, donde la Gasolina 95 está a 0,999€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, lunes 16 de marzo, con Gasolina 98, la estación TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,115€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Adeje, isla de Tenerife, en Autopista TF-1, cruce La Caleta. Allí, la estación TGAS-TU TRÉBOL tiene la Gasolina 98 a 1,150€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo. Allí tiene un precio de 0,990€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Adeje, isla de Tenerife, Autopista TF-1, cruce La Caleta, donde el precio del Gasóleo A es de 0,990€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Tenerife

La estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 0,980€ el litro, seguida por la estación TGAS-TU TRÉBOL de Autopista TF-1, cruce La Caleta del municipio de Adeje a 0,999€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo, a 1,115€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Autopista TF-1, cruce La Caleta de Adeje a 1,150€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife a 0,990€ el litro. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL de Autopista TF-1, cruce La Caleta en Adeje a 0,990€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este lunes en La Palma

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy lunes 16 de marzo, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,325€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,355€ el litro en la estación PCAN.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,359€ el litro. La segunda mejor opción está en Fuencaliente de la Palma, a 1,395€ el litro en PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24.

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,425€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Garafía, Carretera LP-1 cruce San Antonio del Monte, en la TGAS GARAFÍA, que está a 1,495€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en El Hierro

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,705€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,705€ el litro.

Para llenar el tanque hoy lunes 16 de marzo con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,405€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,505€ el litro.

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,435€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,549€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en La Gomera

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta Alajeró, Carretera TF-713 km 38, a la gasolinera OCÉANO PLAYA SANTIAGO, donde el litro está a 1,605€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, en la ESTACION SERVICIO CHIPUDE, que está a 1,635€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Alajeró, en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38, donde el diésel está a 1,475€ el litro. La segunda mejor opción está en Vallehermoso, a 1,525€ el litro en ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1.

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy lunes 16 de marzo, está en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO, donde está a 1,465€ el litro. La otra opción está en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, a 1,495€ el litro en la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE.

La gasolina más barata de este lunes en Santa Cruz de Tenerife

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este lunes 16 de marzo está en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL a 0,990€ el litro de diésel en Polígono Industrial El Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación DISA HOGAR TAXISTA a 1,259€ el litro de Gasóleo A en Calle Panamá.

La estación TGAS-TU TRÉBOL es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de Polígono Industrial El Mayorazgo, a 0,980€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 1,180€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,115€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo a 1,210€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en San Cristóbal de La Laguna

El diésel más barato está en OCÉANO, a 1,194€ el litro, situada en Carretera TF-111 km 8. La segunda opción más barata es la estación PCAN que ofrece el gasoil a 1,194€ el litro en Gasóleo A en Avenida Los Menceyes, 223.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,294€ el litro, en Carretera TF-111 km 8 en la estación de servicio OCÉANO. La estación PCAN ofrece la segunda mejor opción, a 1,294€ el litro, en Avenida Los Menceyes, 223.

La Gasolina 95 más barata de hoy, lunes 16 de marzo, está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,179€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,194€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [16/03/2026 8:16:05]