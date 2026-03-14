El sector turístico mira con temor a la posibilidad de que la guerra en el golfo Pérsico se prolongue

Los efectos económicos del conflicto de Oriente Medio han llegado a Canarias. Porque, como en el resto del mundo, llenar el depósito de gasolina cuesta más dinero y porque el impacto inmediato que tiene la subida de los precios de los carburantes sobre el transporte –incluido el queroseno para los aviones– es más notorio en un territorio fragmentado en islas y que vive en gran medida de la llegada de turistas por vía aérea.

La ola inflacionaria acabará por alcanzar, no tardando mucho, hasta el último rincón de la economía y todos los sectores cruzan los dedos para que el retorno a la paz sea rápido. ¿Vendrán más turistas a un destino alejado de la guerra, serán menos por la merma que la inflación inflige a las rentas familiares, afectará al empleo o a la movilidad de los canarios...?

Semana Santa

Incógnitas todas ellas que se resolverán en uno u otro sentido en función de cómo se desarrollen los hechos a partir de ahora. Comenzando por el motor económico del Archipiélago, el turismo, la primera piedra de toque es la Semana Santa y, salvo giro inesperado, las ocupaciones de la planta alojativa canaria serán buenas.

«Se mete mucho en la temporada de invierno», explica el director general de beCordial Hotels & Resorts, Nicolás Villalobos. En otras palabras, este año no llega tan tarde como otros, cuando muchos de los visitantes que huyen del frío continental ya se han ido.

Sobre el 80%

La demanda ya era alta –«ocupación media del 80%», detalla el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), José María Mañaricua– cuando Estados Unidos e Israel decidieron bombardear Irán.

La respuesta de los ayatolás tuvo por objetivo a varios países del golfo Pérsico, entre ellos, dos grandes hubs para el transporte aéreo de pasajeros entre Europa y Asia como son Qatar y Emiratos.

Cambio de planes

Los turistas que tenían previsto viajar a Tailandia, Vietnam, Sri Lanka o Australia, por ejemplo, tuvieron que decidir casi sobre la marcha entre el reembolso de su dinero o la elección de otro destino.

Lo mismo les ocurrió a quienes planificaron sus vacaciones en lugares cercanos, real o relativamente, al área en que se desarrolla el conflicto, caso de Egipto o Turquía. Sobre todo para estos últimos, Canarias apareció como alternativa «en las primeras 72 horas», detalla el director general de Lopesan Hotel Group, José Alba.

Reservas por la guerra

En la misma línea, desde el departamento de comunicación de RIU Hotels & Resorts señalan «un incremento en el porcentaje de reservas» en comparación con la Semana Santa del pasado año. Y también sitúan «la mayor parte» del repunte en los «cambios de reservas» motivados por la guerra.

¿Y en sentido contrario? ¿Cómo se están moviendo los canarios que tienen planeado salir durante la semana festiva de primavera? La misma escasa afección. «La compra anticipada funciona cada vez más», explica Ignacio Poladura, presidente de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores (Acavyt).

""Se espera buena"

Todo estaba preparado antes de estallar el conflicto, así que la Semana Santa «se espera buena, por no decir muy buena». Los destinos de largo radio –muy alejados– están descartados en esta época por la brevedad del periodo vacacional.

La cuestión a ventilar es qué ocurrirá de cara al verano y ahí sí que Poladura señala que las reservas para las «largas distancias se encuentran en stand by», en referencia a los viajes que incluyen escalas en la península Arábiga o rutas cercanas a la guerra.

Aún es pronto

En cuanto a lo que puede esperarse en Canarias, Nicolás Villalobos revela que ya antes de desatarse las hostilidades se descontaba un descenso del «5% de la demanda» con respecto al periodo estival de 2025. Sobre lo que ocurra finalmente, en RIU estiman que es «pronto para sacar conclusiones», opinión que comparten en la patronal hotelera de la provincia tinerfeña, Ashotel.

También José Alba opta por la «prudencia», aunque confirma que los «principales turoperadores europeos, conscientes de que la demanda sigue tensionada y la oferta de camas de calidad es limitada», están tomando posiciones «para blindar sus cupos y garantizar disponibilidad».

Compensar

Ese trasvase a Canarias de viajeros obligados a cambiar de planes podría compensar la suave caída. Sin olvidar que durante los meses de verano están abiertos todos los destinos del Mediterráneo, es decir, no todo desvío sería para las Islas.

En cualquier caso, lo que más preocupa es que el choque se alargue en el tiempo. «Primero por una cuestión humanitaria», señala Villalobos, y después, porque una prolongación jugaría en favor de un crecimiento del precio del barril de petróleo que desbarataría las economias familiares. En otras palabras, el principal temor es que no queden turistas con suficiente dinero en el bolsillo. «La guerra de Ucrania no trajo nada positivo y esta tampoco lo traerá», afirma José María Mañaricua.

Contra la especulación

Traslación inmediata tiene la acción conjunta de EEUU e Israel a los costes operativos del transporte. El presidente de la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias (FET), José Agustín Espino, lamenta que la «especulación» haya estado presente desde el inicio, con los distribuidores «yendo a comprar petróleo caro» obviando el stock de hidrocarburos baratos con el que cuentan.

Como explica, «los contratos con los clientes están firmados» con antelación, por lo que no resulta posible repercutir en sus precios el súbito incremento de costes. Espera que llegue pronto un Consejo de Ministros con medidas para hacer soportable el golpe.

Sin subida

En cuanto a las aerolíneas, desde Binter recuerdan que en los vuelos interinsulares «los precios se encuentran definidos por las Obligaciones de Servicio Público», con lo que «los incrementos de costes (...) los asume la aerolínea, (...) no se trasladan a los pasajeros». En el resto de rutas, por el momento no hay subida.

El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, explica que son muchas las compañías que protegen «entre el 40% y hasta el 70% de su consumo» de queroseno de cambios de precios. La fórmula sirve para el medio plazo, pero si la guerra se prolonga, «está por ver» cuánto sufrirían los pasajeros.

Las navieras toman medidas

Fred Olsen calcula que el rally alcista del precio del petróleo ha supuesto un incremento de costes del 60% respecto al inicio del año. Las rutas más afectadas son las «de mayor distancia dentro del Archipiélago, como las de El Hierro, La Palma o Morro Jable. A partir de mañana, sube sus precios, solo para la carga y con el compromiso de revisarlos cada quince días en función de cómo evolucione el coste del gasóleo marino.

También Balearia aplicará un cargo adicional –ambas compañías en función de un mecanismo corrector llamado BAF– a partir de mañana en el precio de sus fletes en todas sus rutas. Del mismo modo que su competidora en el Archipiélago, el incremento se revisará de manera periódica.