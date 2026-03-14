Hodgson Strategies importa la metodología de gobernanza corporativa del IESE al tejido empresarial canario

Hodgson Strategies, despacho canario especializado en asesoramiento financiero y bancario para empresas, ha finalizado con éxito el programa de Consejos de Administración responsables impartido por el IESE Business School en Madrid.

El IESE, reconocido sistemáticamente por el “Financial Times” como una de las mejores escuelas de negocios del mundo, ha diseñado este programa específicamente para dotar a los líderes empresariales de una visión integral sobre la responsabilidad, estratégica, ética y eficacia en los órganos de gobierno.

La formación profundiza en aspectos críticos como el marco legal de los consejeros, la gestión de crisis, la sostenibilidad (ESG) y la toma de decisiones estratégicas en entornos de alta incertidumbre.

Este programa, referente en la formación de directivos a nivel internacional, dota a los participantes de las herramientas necesarias para ejercer una gobernanza responsable y efectiva.

Con esta certificación, Hodgson Strategies da un paso adelante en su misión de ofrecer a sus clientes no solo soluciones en el asesoramiento financiero, sino también una visión estratégica alineada con los más altos estándares de buen gobierno corporativo.

Al integrar estos conocimientos, Hodgson Strategies refuerza su capacidad para acompañar a sus clientes en procesos de profesionalización de sus estructuras de mando, consultoría empresarial, pero, además, asegurando que el asesoramiento financiero vaya de la mano de una gobernanza robusta y transparente.

"La finalización de este programa en el IESE reafirma nuestro compromiso con la excelencia. En un entorno empresarial cada vez más complejo, contar con una visión sólida desde los órganos de gobierno es fundamental para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento de las compañías a las que asesoramos", señala Jorge Hodgson Golding fundador y socio directo del despacho.

El despacho, que recientemente celebró su octavo aniversario consolidado como un referente en Canarias, sigue apostando por la formación continua de su equipo directivo para anticiparse a los retos de un mercado globalizado y volátil, y valor añadido a las compañías que asesora.

Hodgson Strategies, fundado en el año 2018, con sede en Santa Cruz de Tenerife, especializado en el desarrollo de estrategias financieras paras empresa, ofrece servicios de asesoramiento económico, habiendo sido galardonado con el premio CEPYME y premio al mejor proyecto de asesoramiento empresarial por la revista Capital.

Noticias relacionadas

Respecto al IESE Business School es la escuela de negocios de la Universidad de Navarra. Es una de las instituciones de formación directiva más prestigiosas del mundo, ocupando habitualmente los primeros puestos en rankings globales.