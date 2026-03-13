Coste de la vida
La bajada de la electricidad moderó el IPC en febrero pendiente de la escalada inflacionista prevista para marzo
Los precios de la luz permitieron que el indicador, que no recoge todavía el impacto de la guerra de Irán, se mantuviera el mes pasado en el 2,3%
A la espera de lo que pueda suceder en marzo, cuando ya podrían notarse los efectos de la guerra en Oriente Próximo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes el Índice de Precios de Consumo (IPC) de febrero, que tal y como se había ya adelantado, se mantuvo en el 2,3%. Esta estabilidad, según el Ministerio de Economía, es fruto de la bajada de los precios de la electricidad, que contrarrestó las subidas de prácticamente todo lo demás: combustibles, restauración y alimentos.
La inflación subyacente -que excluye energía y alimentos no elaborados- también se mantuvo en febrero, en el 2,7%, una décima más respecto al dato de enero.
El departamento que dirige el ministro Carlos Cuerpo, que valora positivamente el dato de febrero, ya ha iniciado la ronda de contactos con los sectores económicos más afectados por la subida de precios en los combustibles registrada las dos últimas semanas, tras el estallido del conflicto bélico. Eso no quitará, según afirman algunos analistas, que el próximo IPC, el de marzo (cuyo dato adelantado se conocerá dentro de 15 días) experimente una subida que se prevé importante.
Para la fundación Funcas, por ejemplo, "en el supuesto de un conflicto limitado a tres meses, se estima que el IPC podría elevarse por encima del 3% de aquí al verano", es decir un punto por encima de los objetivos marcados por el Banco Central Europeo (BCE) para España, que a principios de año eran del 2%. Existe, con todo una previsión bastante más pesimista, "si la contienda se prolongara por más tiempo, o si se destruyeran instalaciones e infraestructuras clave dando lugar a disrupciones importantes en los flujos de productos energéticos", que harían que "el escenario fuera significativamente más negativo", percibe Funcas.
- La Aemet prevé vientos muy fuertes y heladas débiles en las cumbres de Tenerife este jueves
- ¿Declaración conjunta o individual? Hacienda explica qué opción es más rentable para los contribuyentes canarios
- El nivel freático sube 50 centímetros en tres días en La Laguna
- Costas de Canarias avala la creación de un gran charco natural en Santa Cruz de Tenerife, en el litoral de Añaza
- Un operativo de 200 efectivos garantizará la seguridad en la Romería de San Marcos de Tegueste
- Capturado un ladrón por diversos robos en casas en Tenerife que causaron alarma social
- Tejina, Valle de Guerra, Bajamar y Punta del Hidalgo vuelven a saborear la Ruta de la Tapa de la Comarca Nordeste
- La Aemet prevé un jueves lluvioso, con vientos fuertes y heladas en la cumbre en Tenerife