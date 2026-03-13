¿Tengo que incluir los Bizums en la Declaración de la Renta? Hacienda explica qué hacer con estas transferencias que miles de canarios realizan a diario

Los Bizums se han convertido en la herramienta más popular para enviar dinero de manera rápida y sencilla a familiares y amigos, ya sea para pagar cenas o devolver préstamos. Sin embargo, cada vez más personas los utilizan para recibir pagos por trabajos o ventas, con la intención de que estas transacciones pasen desapercibidas para Hacienda. Este uso ha encendido las alarmas de la Agencia Tributaria, y ahora muchos contribuyentes canarios se preguntan: ¿debo declararlos en la Declaración de la Renta?

Según datos de la propia empresa, el Bizum tiene más de 30 millones de usuarios y mueve más de 67.000 millones de euros. Unos datos que crecen cada año y que hacen que Hacienda tenga que estar más pendiente de estos movimientos. Por eso, a menos de un mes de iniciar la campaña de la Renta 2026, surgen las dudas sobre estas operaciones.

Datos de Bizum de 2025 / La Provincia / Bizum

¿Los Bizums se ponen en la Declaración de la Renta?

La Agencia Tributaria no grava el uso de Bizum en sí mismo, ya que legalmente se considera igual que una transferencia bancaria. Lo que sí determina si debe incluirse o no en la declaración de la renta es el motivo por el que se recibe el dinero.

En la mayoría de casos, los contribuyentes no tienen que incluir estos movimientos en la declaración. Los Bizums habituales entre amigos o familiares forman parte de la vida cotidiana y Hacienda no los considera ingresos.

En estos casos, el dinero cambia de manos para compensar un gasto compartido, por lo que no genera ningún tipo de rendimiento económico ni obligación fiscal.

Los autónomos deben prestar atención a los Bizum

El problema aparece cuando el Bizum se utiliza para cobrar dinero que sí constituye un ingreso. El pago debe declararse exactamente igual que si se hubiera recibido por transferencia o en efectivo.

Muchos autónomos o profesionales cobran sus servicios por Bizum: reparaciones, clases particulares o tratamientos estéticos. Ese dinero forma parte de su actividad económica y debe declararse en el IRPF además de incluir el IVA correspondiente.

También deben declararse los alquileres cobrados por Bizum, ya que se consideran rendimientos del capital inmobiliario. Cada vez más, Bizum se usa en la venta de objetos de segunda mano. Si una persona vende un artículo por más dinero del que pagó originalmente, se genera una ganancia patrimonial que debe incluirse en la renta, aunque en la práctica esto es poco habitual.

Límites que vigila Hacienda para declarar en la Renta 2026 / El Día / Agencia Tributaria - Hacienda

Por último, las donaciones importantes entre particulares tampoco están exentas. Aunque no tributan en el IRPF, sí deben declararse en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

¿Hacienda puede saber qué Bizums hago?

Uno de los mayores miedos de los usuarios es si Hacienda puede revisar directamente los Bizums. La Agencia Tributaria no accede a la aplicación ni al móvil de los usuarios, pero sí recibe información de los bancos.

Las entidades financieras están obligadas a comunicar determinados movimientos sospechosos o de gran volumen, como si una cuenta registra ingresos superiores a 10.000 euros al año o presenta patrones que podrían indicar actividad económica no declarada.

La vigilancia se ha intensificado especialmente en este 2026, aunque no afecta a la mayoría de usuarios. La nueva normativa está dirigida principalmente a autónomos y empresas que cobran por medios electrónicos.

El objetivo es detectar ingresos que no se declaren y combatir la economía sumergida.