Hacienda lo confirma: a partir de este día de la próxima semana, estarán disponibles los datos fiscales de la Declaración de la Renta 2026

Hacienda abrirá el plazo para presentar la Declaración de la Renta en menos de un mes. Muchos contribuyentes canarios ya se están preparando y se preguntan si este año les saldrá a pagar o a devolver. Aunque aún falta un poco para ello, a partir de la semana que viene podrán consultar sus datos fiscales a través del portal web de la Agencia Tributaria.

Antes de poder enviar el borrador, los contribuyentes podrán consultar sus datos fiscales para comprobar que la información que tiene Hacienda es correcta. Este paso previo es clave para evitar errores o incluir deducciones que no aparecen automáticamente.

¿Cuándo se pueden consultar los datos fiscales?

El primer paso de la campaña será el acceso a los datos fiscales. Según el calendario oficial, estos documentos estarán disponibles a partir del miércoles 18 de marzo de 2026.

Así puedes ver los datos fiscales previos / Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

Desde esa fecha, los ciudadanos podrán entrar en la sede electrónica de la Agencia Tributaria o en su aplicación móvil para revisar la información que Hacienda ya tiene registrada sobre sus ingresos del año anterior. Puedes acceder a ellos en la web: sede.agenciatributaria.gob.es.

Los sistemas fiscales se actualizan progresivamente, por lo que algunos contribuyentes tendrían que esperar para ver sus datos entre al 19 o 20 de marzo. Revisar esta información con tiempo es importante porque permite detectar errores antes de confirmar el borrador. Gracias a esto, podrás comprobar si se han aplicado bien tus deducciones, los beneficios fiscales y si tienes que incluir alguna ganancia o pérdida patrimonial que el Fisco no ha tenido en cuenta.

La información que aparece en los datos fiscales

Los datos fiscales son un resumen de toda la información económica que Hacienda ya conoce porque la han comunicado otras entidades durante el año. Entre los datos que suelen aparecer se encuentran:

Los ingresos del trabajo comunicados por la empresa

comunicados por la empresa Las retenciones del IRPF aplicadas en la nómina

aplicadas en la nómina Prestaciones públicas , como el paro o ayudas

, como el paro o ayudas Intereses bancarios o dividendos de inversiones

de inversiones Viviendas o propiedades registradas a nombre del contribuyente

registradas a nombre del contribuyente Donaciones o cuotas sindicales que pueden dar derecho a deducción

Sin embargo, los expertos recuerdan que el borrador no siempre incluye toda la información, por lo que es importante revisarlo antes de confirmarlo.

¿Cuándo se puede presentar el borrador de la renta?

La campaña oficial para presentar la declaración comenzará a principios de abril. El plazo para ver y enviar el borrador final por internet se abrirá el 8 de abril de 2026. A partir de ese día los contribuyentes podrán presentar su declaración a través de la plataforma Renta WEB y la aplicación móvil de la Agencia Tributaria.

Este es el sistema que utiliza la mayoría de los ciudadanos, ya que permite completar el proceso en pocos minutos si todos los datos son correctos.

Calendario de la Renta 2026 / El Día / Agencia Tributaria - Hacienda

Por otro lado, quienes prefieran hacer la declaración con ayuda también podrán utilizar otros canales que se abrirán más adelante. Para presentarla por teléfono tendrás que esperar hasta el 6 de mayo, y para acudir a las oficinas de la Agencia Tributaria y que te la redacte un funcionario, hasta el 1 de junio.

Para ambos casos será necesario pedir cita previa con antelación. Las citas telefónicas podrán solicitarse desde el 29 de abril, mientras que las citas para acudir a las oficinas se abrirán a partir del 29 de mayo.

La campaña de la renta tiene una duración aproximada de tres meses. El plazo máximo para enviar la declaración finaliza el 30 de junio de 2026. Después de esa fecha, presentar la renta puede implicar recargos o sanciones si el contribuyente estaba obligado a hacerlo.