La gasolina más barata de este viernes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, viernes 20 de marzo, son los siguientes.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife, CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la gasolinera OCÉANO TACO tiene la Gasolina 95 a 1,179€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 1,180€.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,210€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la TGAS-TU TRÉBOL de la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,230€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación PLENERGY de San Miguel de Abona, CALLE MENCEY ADJONA, S/N, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 1,219€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,228€ el litro en la estación de servicio PLENERGY de Adeje, AVENIDA DE AYYO, 16, en la isla de Tenerife.

La gasolina más barata de este viernes en Tenerife

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, a 1,210€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo de Santa Cruz de Tenerife a 1,230€ el litro.

La estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 en el municipio de San Cristóbal de La Laguna es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 1,179€ el litro, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife a 1,180€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE MENCEY ADJONA, S/N en el municipio de San Miguel de Abona a 1,219€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de AVENIDA DE AYYO, 16 en Adeje a 1,228€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este viernes en La Palma

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,359€ el litro. La segunda mejor opción está en Fuencaliente de la Palma, a 1,435€ el litro en PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24.

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,465€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la DISA, que está a 1,515€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy viernes 20 de marzo, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,335€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,395€ el litro en la estación PCAN.

La gasolina más barata de este viernes en El Hierro

El Hierro tiene hoy, viernes 20 de marzo, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,425€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Valverde, DISA VALVERDE, en Calle de la Constitución, 22, donde el litro está a 1,521€.

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,479€ el litro.

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,721€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,721€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Gomera

Para llenar el tanque hoy viernes 20 de marzo con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta Alajeró, Carretera TF-713 km 38 a la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO para llenar el tanque por 1,515€ el litro. Otra opción sería ir hasta Vallehermoso, a Carretera Los Apartaderos km 1, donde la estación de ESTACION SERVICIO CHIPUDE ofrece la Gasolina 95 a 1,515€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Alajeró tiene el carburante Gasolina 98 a 1,655€ el litro en Carretera TF-713 km 38. En Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,655€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en Alajeró, estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38, donde sale a 1,569€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Vallehermoso, estación de ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1, donde se puede encontrar el gasoil a 1,569€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Santa Cruz de Tenerife

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,210€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo a 1,230€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este viernes 20 de marzo está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,296€ el litro de diésel en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación DISA HOGAR TAXISTA a 1,299€ el litro de Gasóleo A en Calle Panamá.

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de Calle Subida al Mayorazgo, a 1,180€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,190€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este viernes en San Cristóbal de La Laguna

La Gasolina 95 más barata de hoy, viernes 20 de marzo, está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,179€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,264€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,304€ el litro, en Carretera TF-111 km 8 en la estación de servicio OCÉANO. La estación PCAN ofrece la segunda mejor opción, a 1,304€ el litro, en Avenida Los Menceyes, 223.

El diésel más barato está en ES TAXLAGUNA , a 1,292€ el litro, situada en Camino de La Villa, 175. La segunda opción más barata es la estación PCAN que ofrece el gasoil a 1,294€ el litro en Gasóleo A en Avenida Los Menceyes, 223.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [20/03/2026 9:02:25]