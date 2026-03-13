La gasolina más barata de este viernes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Hoy viernes 13 de marzo las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,115€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL a 1,150€ el litro, situada en el municipio de Adeje en Autopista TF-1, cruce La Caleta en la isla de Tenerife.

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 0,980€ el litro en TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera TGAS-TU TRÉBOL de Autopista TF-1, cruce La Caleta de Tenerife situada en el municipio de Adeje con un precio de 0,999€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo en la isla de Tenerife, a 0,990€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 0,990€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Autopista TF-1, cruce La Caleta del municipio de Adeje.

La gasolina más barata de este viernes en Tenerife

La estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 0,980€ el litro, seguida por la estación TGAS-TU TRÉBOL de Autopista TF-1, cruce La Caleta del municipio de Adeje a 0,999€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife a 0,990€ el litro. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL de Autopista TF-1, cruce La Caleta en Adeje a 0,990€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo, a 1,115€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Autopista TF-1, cruce La Caleta de Adeje a 1,150€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Palma

La estación de PCAN en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,425€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la estación DISA a 1,495€ el litro.

La Palma tiene hoy, viernes 13 de marzo, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,319€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Fuencaliente de la Palma, PCAN, en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde el litro está a 1,355€.

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,359€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en El Hierro

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,705€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,705€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,435€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,525€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy viernes 13 de marzo, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,405€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,485€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

La gasolina más barata de este viernes en La Gomera

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta Alajeró, Carretera TF-713 km 38, a la gasolinera OCÉANO PLAYA SANTIAGO, donde el litro está a 1,605€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la SAN SEBASTIAN, que está a 1,635€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy viernes 13 de marzo, está en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO, donde está a 1,465€ el litro. La otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, a 1,495€ el litro en la estación SAN SEBASTIAN.

El gasoil más barato lo encontraremos en Alajeró, en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38, donde el diésel está a 1,475€ el litro. La segunda mejor opción está en San Sebastián de la Gomera, a 1,525€ el litro en SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón.

La gasolina más barata de este viernes en Santa Cruz de Tenerife

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este viernes 13 de marzo está en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL a 0,990€ el litro de diésel en Polígono Industrial El Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación DISA HOGAR TAXISTA a 1,259€ el litro de Gasóleo A en Calle Panamá.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,115€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo a 1,210€ el litro.

La estación TGAS-TU TRÉBOL es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de Polígono Industrial El Mayorazgo, a 0,980€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 1,180€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

La gasolina más barata de este viernes en San Cristóbal de La Laguna

La Gasolina 95 más barata de hoy, viernes 13 de marzo, está en la estación de servicio OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 a 1,155€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,179€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,259€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20 en la estación de servicio OCÉANO TACO. La estación OCÉANO ofrece la segunda mejor opción, a 1,275€ el litro, en Carretera TF-111 km 8.

El diésel más barato está en OCÉANO, a 1,155€ el litro, situada en Carretera TF-111 km 8. La segunda opción más barata es la estación PCAN que ofrece el gasoil a 1,194€ el litro en Gasóleo A en Avenida Los Menceyes, 223.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [13/03/2026 8:15:37]