¿Tener uno o dos pagadores en la Declaración de la Renta? Hacienda explica cuál es la mejor opción para los contribuyentes canarios

Muchos contribuyentes canarios desconocen uno de los aspectos clave de la Declaración de la Renta, el número de pagadores durante un ejercicio fiscal. Este factor no solo influye en la obligación de presentar la declaración, sino también en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que aplica la Agencia Tributaria. Por ello, es importante tener en cuenta que, en algunos casos, puede ser más conveniente tener un solo pagador en lugar de dos, o viceversa, ya que esto puede afectar significativamente el resultado final de la declaración.

Esta duda lleva a que muchos trabajadores piensen que si han tenido dos empleadores, tendrán que pagar más impuestos. Pese a esto, los expertos fiscales llaman a la tranquilidad porque este es uno de los mitos más extendidos del sistema tributario español. El IRPF grava el total de los ingresos obtenidos en el año, independientemente de cuántas empresas los paguen.

El límite de ingresos cambia según el número de pagadores

La principal diferencia entre tener uno o varios pagadores está en el umbral que obliga a presentar la declaración de la Renta. Para la campaña de 2026, Hacienda establece estos límites:

Con un solo pagador: No hay obligación de declarar si los ingresos no superan 22.000 euros brutos anuales .

No hay obligación de declarar si los ingresos no superan . Con dos o más pagadores: El límite baja hasta 15.876 euros brutos al año. Este tope reducido solo se aplica si el segundo pagador ha abonado más de 1.500 euros durante el año. Si el importe es inferior, se mantiene el límite general de 22.000 euros.

Entender el número de pagadores es fundamental para la Renta / Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

Como hemos dicho, el número de pagadores no aumenta la carga fiscal por sí mismo. El IRPF es un impuesto progresivo que se calcula sobre el total de ingresos anuales de esta manera:

Hasta 12.450 €: 19%

19% De 12.450 € a 20.200 €: 24%

24% De 20.200 € a 35.200 €: 30%

30% De 35.200 € a 60.000 €: 37%

37% De 60.000 € a 300.000 €: 45%

45% Más de 300.000 €: 47%

Estos tramos del IRPF son esenciales para saber cuánto tienen que pagarle al fisco cada año.

El verdadero problema son las retenciones en la nómina

El sistema de retenciones del IRPF que aplican las empresas durante el año es donde de verdad está la clave. Cuando un trabajador tiene un solo pagador, la empresa calcula la retención en función de todo el salario anual. Esto hace que al final del ejercicio, se haya adelantado a Hacienda una cantidad cercana a la que realmente corresponde pagar. Sin embargo, cuando aparece un segundo pagador, la situación cambia, porque cada empresa calcula la retención solo sobre el salario que paga ella.

Lucía Feijoo Viera

El segundo empleador suele aplicar retenciones muy bajas, a veces cercanas al 2% y como consecuencia, durante el año se adelanta menos dinero a Hacienda. Cuando llega la campaña de la Renta, la Agencia Tributaria suma todos los ingresos y calcula el impuesto real. Si las retenciones fueron bajas, el contribuyente tendrá que pagar la diferencia de golpe.

¿Cuándo conviene tener un solo pagador?

Tener un único pagador suele ser más sencillo para muchos trabajadores. Entre las ventajas más claras de esta modalidad están:

Menos trámites fiscales: Si se gana menos de 22.000 euros, no es obligatorio presentar la declaración.

Si se gana menos de 22.000 euros, no es obligatorio presentar la declaración. Retenciones más ajustadas: lo que reduce las sorpresas en la Renta.

lo que reduce las sorpresas en la Renta. Mayor previsibilidad en los ingresos mensuales.

Por eso, esta es la situación más común y cómoda en España, ya que evita complicaciones administrativas.

Así debes hacer la renta en función de tus pagadores / PEXELS

¿Cuándo puede ser mejor tener dos pagadores?

Tener dos pagadores también puede ser positivo, especialmente cuando implica mejorar los ingresos totales. Las situaciones más habituales que llevan aquí son:

Cambiar de trabajo a mitad de año.

Tener un segundo empleo.

Cobrar el paro durante unos meses.

Compatibilizar trabajo con una pensión.

En estos casos, el número de pagadores no perjudica fiscalmente al trabajador. Lo importante es recordar que el dinero extra recibido durante el año puede implicar un ajuste posterior en la declaración.

El consejo de los expertos para evitar sustos con Hacienda

Los asesores fiscales recomiendan tomar una medida sencilla cuando se tienen varios pagadores: pedir que aumenten voluntariamente las retenciones en la nómina. Esto se puede solicitar a la empresa para que aplique un porcentaje superior al mínimo. Gracias a esto, el trabajador adelanta más dinero durante el año y reduce la probabilidad de tener que pagar una cantidad elevada cuando llegue la campaña de la Renta.

Recuerda que tener uno o dos pagadores no cambia cuánto se paga realmente en impuestos, pero sí puede afectar a la forma en que se adelanta ese dinero a Hacienda y a la obligación de presentar la declaración.