Hacienda lo hace oficial: haz la Declaración de la Renta así para que la Agencia Tributaria te devuelva más dinero si tienes hijos a tu cargo

Miles de familias canarias están perdiendo dinero en su Declaración de la Renta sin saberlo. Hacienda ofrece deducciones y bonificaciones a los padres con hijos a su cargo, un beneficio económico que, en muchos casos, no se aprovecha correctamente. Los expertos recuerdan que aplicar estas deducciones en la declaración puede resultar mucho más beneficioso para los contribuyentes.

Cuando comience la campaña de la Renta en menos de un mes, tendrás que elegir correctamente entre tributación individual o conjunta, una decisión que puede suponer perder deducciones importantes o incluso pagar más impuestos de los necesarios.

El asesor fiscal José Ramón López advierte de que muchos contribuyentes con hijos no aprovechan todas las opciones que permite la normativa.

Las tres situaciones más habituales con hijos

La normativa del IRPF contempla distintos escenarios familiares que influyen en cómo se puede presentar la declaración. Entre los más habituales están los padres casados, los separados o divorciados y los padres no casados pero que conviven con sus hijos.

Este último caso es el que genera más dudas entre los contribuyentes. Cuando los padres no están casados o son pareja de hecho, la ley permite que uno de los dos haga la declaración conjunta con los hijos, pero nunca ambos al mismo tiempo. Esto significa que el otro progenitor debe presentar su declaración de forma individual.

¿Qué cambia cuando se hace la declaración conjunta?

La principal diferencia entre declarar de forma individual o conjunta está en los límites para aplicar determinadas deducciones fiscales. En algunos casos, hacer la declaración conjunta con los hijos permite aumentar los límites de ingresos que dan derecho a determinadas ayudas o beneficios fiscales.

Cuando la presentas de manera individual, el límite de ingresos puede situarse en torno a 26.000 euros; pero si, por el contrario, la tributación es conjunta, ese límite puede subir hasta 37.000 euros Esto significa que un contribuyente que gane 30.000 euros podría quedar fuera de la deducción si declara solo, pero sí podría aplicarla si hace la declaración conjunta con su hijo.

Elegir mal la forma de tributar tiene un impacto directo en el resultado final de la declaración. Según explica el experto, dependiendo de las deducciones aplicables, un contribuyente podría pasar de tener que pagar más de mil euros a Hacienda a recibir una devolución. Por eso recomiendan analizar siempre ambas opciones antes de confirmar el borrador.

Qué dice la normativa fiscal

El sistema de tributación conjunta está descrito en el IRPF y permite que determinados miembros de un mismo hogar presenten una sola declaración. La regulación establece qué miembros pueden formar parte de esa unidad familiar. En el caso de parejas no casadas, la norma establece que solo uno de los progenitores puede hacer la declaración conjunta con los hijos, mientras que el otro progenitor debe tributar de forma individual.

Cada año miles de contribuyentes confirman el borrador sin revisar todas las opciones posibles. Sin embargo, los asesores recomiendan hacer una comprobación previa. Así, dependiendo de los ingresos, las deducciones autonómicas y la situación familiar, la opción más favorable puede variar de un año a otro.

Por eso, antes de presentar la declaración, lo más recomendable es simular tanto la tributación individual como la conjunta y elegir la alternativa que resulte más beneficiosa.