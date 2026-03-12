Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy jueves en tu municipio

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife. Allí, la estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo, tiene el gasoil a 0,990€ el litro. En Adeje, Tenerife, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL, Autopista TF-1, cruce La Caleta, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,990€ el litro de Gasóleo A.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo tiene la Gasolina 98 a 1,115€ el litro. También puedes optar por la estación TGAS-TU TRÉBOL, de Adeje en la isla de Tenerife, Autopista TF-1, cruce La Caleta, con la Gasolina 98 a 1,150€ el litro.

Hoy, jueves 12 de marzo, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL, Polígono Industrial El Mayorazgo, donde la Gasolina 95 está a 0,980€ el litro. La estación TGAS-TU TRÉBOL de Adeje en la isla de Tenerife, Autopista TF-1, cruce La Caleta, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,999€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Tenerife

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio PCAN de Fuencaliente de la Palma tiene el carburante Gasolina 98 a 1,425€ el litro en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24. En Garafía, Carretera LP-1 cruce San Antonio del Monte, la estación de servicio TGAS GARAFÍA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,450€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,359€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Fuencaliente de la Palma, estación de PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde se puede encontrar el gasoil a 1,395€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 12 de marzo con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,319€ el litro. Otra opción sería ir hasta Fuencaliente de la Palma, a Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde la estación de PCAN ofrece la Gasolina 95 a 1,355€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,705€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,705€ el litro.

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,435€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,525€ el litro de Gasóleo A.

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,405€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,485€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 en el municipio de Alajeró a 1,475€ el litro. La segunda opción más barata es la estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en San Sebastián de la Gomera a 1,525€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de Alajeró, en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38, a 1,605€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón de San Sebastián de la Gomera a 1,635€ el litro.

La estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 en el municipio de Alajeró es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,465€ el litro, seguida por la estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,495€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en San Cristóbal de La Laguna

La estación OCÉANO del municipio de San Cristóbal de La Laguna en Carretera TF-111 km 8 ofrece hoy, jueves 12 de marzo, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio TGAS LOS BALDÍOS, que ofrece el mismo carburante a 1,179€ el litro en Carretera TF-265 km 2.

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde encontrarás a 1,259€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO también ofrece la Gasolina 98 a 1,275€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

La estación de servicio OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 ofrece el gasoil a 1,155€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 1,194€ el litro en la estación PCAN en Avenida Los Menceyes, 223.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [12/03/2026 8:19:20]