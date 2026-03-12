Los comités de empresa de Glovo, ante el ERE: "El lobo ya llegó, el lobo se quitó la careta"

Los primeros comités de empresa que se constituyeron en Glovo desde que la 'Ley rider' le obligó a contratar a sus repartidores impugnarán en los tribunales el ERE con el que la firma plantea recortar 750 empleos, al considerar que no está justificado y que responde a su denuncia de que ya estaba en curso "un ERE encubierto" con decenas de despidos.

"Llevaba gestándose desde hace tiempo. Es la crónica de una muerte anunciada, hasta que por fin llegó el lobo. El lobo se quitó la careta para despedir en 63 ciudades a 750 trabajadores que llevan el sostén vital a sus familias", ha denunciado el presidente del comité de empresa de la Comunidad de Madrid, José Ramón Nava, de CCCOO.

A José Ramón Nava y a su compañero de sindicato Pablo Díaz, presidente del comité de empresa más antiguo de Glovo en España (operativo desde septiembre del año pasado), el de Navarra, el anuncio del ERE los ha sorprendido en Canarias, adonde habían acudido para preparar las elecciones sindicales de la firma en Las Palmas.

Como portavoz del sindicato mayoritario en Glovo, Pablo Díaz ha remarcado en rueda de prensa que impugnarán en los tribunales este expediente colectivo de despidos, porque entienden que carece de "razones objetivas, reales y demostrables". Ha advertido, además, de que si Glovo insiste en "ningunear a los comités" ejecutarán movilizaciones y protestas "contra sus abusos".

Comisiones Obreras denuncia que desde que la ley forzó a Glovo a contratar a sus trabajadores (antes autónomos), la empresa no ha dejado de despedir y, además, deriva parte de su plantilla a terceras empresas con las que luego factura, las llamadas "flotas". A juicio del sindicato, solo se trata de una estratagema para descargarse de costes laborales y sociales, "un cesión ilegal de trabajadores", porque los repartidores no solo siguen despachando pedidos de Glovo, con la app de Glovo y con mochilas de Glovo, sino que, a su juicio, las 'flotas' que ahora les pagan son "empresas pantalla" controladas por Glovo.

Pablo Díaz sostiene que detrás del el ERE anunciado por Glovo está la amenaza que CCOO hizo en febrero de presentar en los juzgados de lo Social una demanda por "ERE encubierto", por los constantes despidos de los trabajadores más antiguos de la plantilla y la renuencia de la empresa a hacerse cargo de los "falsos autónomos".

"Que la empresa acabe con su ninguneo"

"En vista de esta situación se han quitado la careta y han tenido que informar públicamente del ERE. Glovo ha venido tramando esta decisión desde que inició el proceso de laborización (transformación de autónomos en asalariados) en junio de 2025, ante su negativa a asumir la responsabilidad de tener a esos trabajadores en el régimen general (de la Seguridad Social)", ha abundado.

El portavoz del comité de empresa navarro ha exigido a la empresa que acabe con su "ninguneo" a la representación sindical de la plantilla y ha advertido de que están listos para ejecutar movilizaciones y protestas contra "las condiciones paupérrimas" en las que considera que trabajan los repartidores de Glovo.

CCOO carga además contra el algoritmo que asigna los repartos en Glovo y que automáticamente propone sanciones a los trabajadores que no cumplen en el tiempo exigido o que no están disponibles. El sindicato denuncia que esas sanciones se usan para justificar despidos, pero Glovo se niega a explicar cuáles son sus criterios.

Por su parte, el presidente del comité Madrid ha tachado el ERE de Glovo de "vil y cruel", por "pisotear a la gente importante que saca adelante la operativa" de la empresa y ha recalcado que no van a dejar "desguarnecido a ningún trabajador".

Comisiones Obreras calcula que Glovo tiene unos 20.000 trabajadores en toda España, la mayoría hombres y en un alto porcentaje, migrantes. No obstante, precisa que es una cifra estimativa, ya que se queja de que la empresa tampoco comparte con los sindicatos todos los datos sobre su plantilla.